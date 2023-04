St. Pöltner Aelium bei Falstaff unter Top 10

Nicht weniger als 2.000 Lokale listet der neue Falstaff-Restaurant-Guide auf. Und mit dem „Aelium“ hat es eines aus St. Pölten unter die Top 10 geschafft – man landete auf dem tollen siebenten Platz. „Natürlich eine tolle Auszeichnung für uns“, freut sich Elena Rameder, die die wirtschaftlichen Geschicke führt, während Christoph Vogler die Küchenbrigade dirigiert und Christoph Essl die Rolle des Gastgebers in der Fuhrmannsgasse übernimmt. Stolze 92 Punkte und damit drei Gabeln hat man im neuen Falstaff-Guide erreicht. „Zum einen ist so eine Bewertung natürlich durchaus Orientierung für die Gäste, zum anderen aber auch Motivation“ für das Lokal, das innerhalb von knapp zwei Jahren zum Zugpferd der gehobenen Gastronomie in der Landeshauptstadt geworden ist.

Das sieht auch Matthias Strunz, der neue Obmann der stp*Gastro, so: „Es ist gut, ein so hochdekoriertes Lokal zu haben – das bringt einfach neue Gäste in die Stadt. Davon profitieren letztendlich auch alle anderen Top-Betriebe.“ Und derer gibt es in St. Pölten wirklich einige, wie man im Falstaff-Guide sehen kann. So wurde etwa die Gaststätte Figl – das Lokal von Matthias Strunz selbst – mit hervorragenden 86 Punkten und zwei Gabeln bewertet. „Wir konnten das Niveau des Vorjahres halten“, ist er sehr zufrieden, „das zeigt, dass unser Team immer besser eingespielt ist. Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft.“

Stolz dürfen auch einige andere Lokale auf ihre Performance sein. Gleich vier wurden mit einer Gabel „dekoriert“: das Gasthaus Winkler (84 Punkte), „Vinzenz Pauli“ (84 Punkte), „Dolce Vita“ (84 Punkte) und der „Rote Hahn“ (80 Punkte).

