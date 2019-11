Jetzt geht‘s los mit der Revitalisierung des Hauses an der Ecke Fuhrmannsgasse – Schreinergasse, wo einmal Robert Langeneder in seinem Restaurant Galerie jedes Jahr eine Gault-Millau-Haube abkassierte.

Figl-Wirtin Ulli Mesner wird hier mit ihrem neuen Lokal „F.eins“ einziehen, „was natürlich Fuhrmannsgasse 1 bedeutet“, so Mesner, die den Umbau gemeinsam mit Immobilien-Profi Manfred Wohlmetzberger geplant hat – die beiden sind Eigentümer des Gebäudes. „Die Wohnungen in den Obergeschoßen sind bereits renoviert und vermietet, auch die Geschäftslokale in der Schreinergasse“, verrät Wohlmetzberger.

Im neuen Restaurant sollen ab Herbst 2020 die ersten Gäste begrüßt werden – und natürlich auf Haubenniveau bekocht.

-bst-