Die Aussicht auf einen Sommer ohne Festivals und Konzerte und mit geschlossenen Kinosälen brachte zwei Veranstaltungsprofis auf eine charmante Idee: Die Landeshauptstadt wird Schauplatz des ersten niederösterreichischen Auto-Kunst-Kinos. Dort, wo in einem normalen Sommer am Frequency abgefeiert wird, am VAZ-Freigelände, wird eine riesige Leinwand aufgebaut, über die von 1. Juni bis zum 30. August Kinoblockbuster flimmern werden.

„Wir bringen die Renaissance einer Kultur-Urform, die nicht nur vor Charme und positiven Vorstellungen strotzt, sondern zugleich aufgrund der möglichen Sicherheitsvorkehrungen einen uneingeschränkten und damit aktuell idealen Kultur genuss, ja ein echtes Erlebnis, schafft“, schwärmt VAZ Manager René Voak.

„Das Auto-Kunst-Kino garantiert idealen Kulturgenuss.“ René Voak, NXP-Geschäftsführer

Gemeinsam mit dem Hollywood Megaplex wird der VAZ-Betreiber NXP das Freiareal beim Veranstaltungszentrum zum Kino- und Kultursaal unter Sternen umbauen – und das Corona-sicher.

Auf die Besucher, die im Auto anreisen und von dort aus die Vorstellung genießen, warten ausgewählte österreichische und internationale Filme sowie ein spezielles Filmprogramm für Kinder, Familien, Senioren sowie Live-Sport-Übertragungen. Zusätzlich gibt es auch ein Kunst und Kulturprogramm mit österreichischen Künstlern, mit Kabarettisten, DJs, Musikern. Selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsstandards, betonen die Veranstalter. „Das wird ein Kulturgenuss für alle Altersgruppen und eine willkommene Abwechslung zum Krisenalltag“, verspricht René Voak.

Und so soll‘s funktionieren: Die Autos können jederzeit zu und abfahren. Zwischen den Fahrzeugen wird ein Mindestabstand eingehalten. Beim Verlassen des Autos gilt Maskenpflicht.

Nach einem Künstler-Vorprogramm von maximal einer Stunde läuft dann der Film über die Leinwand. Alle Tickets sind ausschließlich vorab online erhältlich. Das Ticket kann direkt am Smartphone gespeichert oder ausgedruckt werden. Die Einlasskontrolle erfolgt mittels QR-Code durch die geschlossene Fensterscheibe.

Die Kinobesucher werden auch kulinarisch versorgt in ihren Fahrzeugen. Wutzl Gastro liefert zum „Sitzplatz“, natürlich unter Einhaltung sämtlicher Corona-Auflagen. Bestellt wird telefonisch.

Die Neo-Autokino-Betreiber hoffen auf Unterstützung durch die öffentliche Hand. „Diese würde damit gleich drei Zeichen setzen“, ist René Voak überzeugt. Denn erstens ermögliche das Auto-Kunst-Kino auch in Coronavirus-Zeiten den Bürgern ein hochkarätiges und so wichtiges Kultur- und Freizeiterlebnis. Zweitens würden österreichische Künstler unterstützt, die aktuell keine Einnahmen haben. Drittens käme eine Förderung zwei heimischen Freizeitbetrieben zugute, die aktuell null Einnahmen haben. „Wir haben alle Ansuchen abgegeben und hoffen das Beste“, so die Betreiber.