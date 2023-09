„Florian“ wird mit Festzug zum St. Pöltner Domplatz geleitet

Im 3. Jahrhundert wirkte Florian von Lorch in Aelium Cetium, heute kehrt er als aus Holz geschnitzte Figur zurück nach St. Pölten. In der skulpturalen Intervention des Schweizer Künstlers Christian Philipp Müller auf dem Domplatz findet er seinen Platz in einem gläsernen Obelisken. Dort, wo die Stadtarchäologie einen römischen Verwaltungspalast samt Badehaus freilegte, steht das Skulpturen-Werk mit 14,5 Metern Durchmesser aus sägerauem Bauholz und Elementen aus „BetonWood“. Mit dem inneren Kreis wird das Wasserbecken sichtbar gemacht, der Stahlring rundherum repräsentiert die Wandstärke. Acht der Elemente sind als Sitzgelegenheiten nutzbar.

Der Künstler möchte Florian, der zum Schutzpatron der Feuerwehr und der Rauchfangkehrer wurde, mit dem Element Wasser versöhnen, da er darin den Tod gefunden hat. „Der Domplatz wurde so schön bereinigt, dass man sich nicht drauf traut. Also habe ich meine Aufgabe darin gesehen, einen intimen Ort zu schaffen“, erklärt Müller.

Tangente-Kuratoren-Teamleiter Tarun Kade, Künstler Christian Philipp Müller, Tangente-Geschäftsführerin Angelika Schopper und Stadtarchäologe Ronald Risy erfühlen das neue Werk auf dem Domplatz. Foto: eSeL Lorenz Seidler

In einem Festzug wird der geschnitzte Florian in Lebensgröße am Samstag, 30. September, um 19.30 Uhr an seinen Platz inmitten der Domplatz-Skulpturen gebracht. Musikkapellen, Feuerwehr, Chöre und zahlreiche Vereine aus der Region marschieren mit bei dem Spektakel, das von allen St. Pöltnerinnen und St. Pöltner verfolgt werden kann.

Archäologie liefert wertvolles Wissen

Vor dem Umbau des Domplatzes waren umfassende archäologischen Grabungen nötig. „Als ich hier angefangen habe, wusste ich, dass es intensiv sein wird. Aber nicht so“, resümiert Stadtarchäologe Ronald Risy, der den Künstler mit dem Wissen über die Geschichte des Domplatzes versorgte. Dass hier ein römischer Verwaltungspalast stand, sei wissenschaftlich vorher nicht bekannt gewesen. Der Palast war Sitz des zivilen Statthalters. „Das war einer der wichtigsten Befunde“, betont Risy.

Wichtige Erkenntnisse lieferte bei den Grabungen auch der Friedhof über den römischen Resten. Mehr als 22.000 Bestattungen wurden freigelegt. „Dieses Bio-Archiv aus einem Friedhof ist weltweit einzigartig“, sagt Risy. Derzeit wird an einer Ausstellung gearbeitet, die nächstes Jahr am 2. Mai eröffnet wird.

Die Florian-Holzfigur hat die Holzschnitzerei Dolfi in Südtirol hergestellt. Foto: Katie-Aileen Dempsey