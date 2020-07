Das Auto als Prestige-Objekt. Darüber definiert sich die so genannte „Roadrunner“-Szene. Und diese gibt es auch in St. Pölten. Anrainer wie Badegäste des Ratzersdorfer Sees sind da oft Leid geplagt.

Via Facebook und manchmal auch per polizeilicher Anzeige tun diese ihren Unmut kund. Der Grund: Motoren heulen auf, quietschende Reifen von so manch rasanter Rundfahrt sind zu hören.

„Fahrzeuge dienen zum Posen“

„Der dortige Parkplatz ist ein beliebter Treffpunkt für junge Auto-Freaks“, berichtet ein Verkehrsbeamter des Stadtpolizeikommandos (SPK) St. Pölten. „Burschen wie auch immer mehr Mädchen“, wie sein Kollege anmerkt, „sind hier gerne unterwegs.“

Das Fahrzeug sei für diese „absoluter Life-Style“. Oft sei der getunte Pkw nur ein „Summer-Car“, wie der Beamte anmerkt; sonst wird mit einem „üblichen“ Pkw gefahren. „Diese Fahrzeuge dienen zum Posen“, weiß der Polizist.

Aber auch das sonstige Stadtgebiet wird von den „Roadrunners“ gerne für rasante Spritzfahrten genutzt. Aus diesem Grund schritt die Verkehrsabteilung des SPK St. Pölten in Zusammenarbeit mit dem Prüfzug des Landes und in enger Abstimmung mit der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion zur „Roadrunner“-Schwerpunkt-Aktion.

Mit Erfolg: In nur wenigen Stunden wurden 31 Organmandate verhängt, 24 Lenker wurden angezeigt. „Man merkt unsere Kontrolldichte der letzten Zeit. Die Anzeigen waren dieses Mal weniger“, bilanziert der Verkehrsbeamte.

Wegen Reifenzustand Kennzeichen abgenommen

Es war erstmals ein mobiles Kontrollteam vom Land im Einsatz, das auch Lärmmessungen an den Fahrzeugen vornahm. Neben Tempoübertretungen waren es in erster Linie unerlaubte Umbauten wie das Entfernen von Originalfiltern, veränderte Auspuffanlagen oder andere Beanstandungen, die bemängelt wurden.

Bei einem Fahrzeug, dessen Reifen aufgrund eines Umbaus in bedenklichem Zustand waren, wurden noch vor Ort die Kennzeichen abgenommen. Sechs Lenker müssen zu einer erneuten Vorführung.

Erfreulich: Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden keine alkoholisierten oder unter dem Einfluss von Suchtgift stehenden Lenker wahrgenommen. Das ist aber, wissen die Beamten, nicht immer so.

Erst kürzlich wurden zwei Drogenlenker erwischt, die Amphetamin, Methamphetamin und Cannabis, zum Teil vermischt, konsumiert hatten. „Der Lenkerin wurde der Führerschein abgenommen, der andere Fahrer war gar nicht im Besitz einer Lenkberechtigung“, schildert der Verkehrspolizist.

Raser mit über 200 km/h auf A 1 erwischt

Zwei Raser wurden indes auf der A 1-Westautobahn erwischt. Die beiden Männer waren mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 206 Stundenkilometern mit ihren Audis unterwegs.

„Sie gaben an, dass sie einen Tagesausflug nach Hallstatt unternehmen wollten“, erzählt der Polizist. Doch an ihr Ziel kamen sie nicht: Ihnen wurde noch auf der Autobahn der Führerschein entzogen.

Dass "Roadrunner"-Raseraktionen auch gefährlich enden können, zeigt ein Unfall in Wiener Neustadt vor wenigen Tagen: Zwei 14-Jährige wurde auf einem Gehsteig vom Pkw eines 21-Jährigen erfasst und verletzt.