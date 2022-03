St. Pöltner Masterplan stp*25|50 kommt auch ins Wirtshaus

Werbung

Mit dem Masterplan stp*25|50 haben über 100 Expertinnen und Experten eine Vision für die Zukunft der Stadt und Region in eine mittel- und langfristige Planung gegossen. Klimaschutz, Energie und Gesundheit sind dabei ebenso eingeflossen wie Bildung, Kunst und Wirtschaft.

Was aber bedeutet die Vision von der „Leading Second City in Europe“ wirklich für das Leben der Menschen in St. Pölten?

Um das zu erklären, geht der Masterplan stp*25|50 auf Roadshow und kommt dabei ins Museum genauso wie ins Stadtteil-Wirtshaus. „Wir zeigen gemeinsam, wo der Weg St. Pöltens im Windschatten der Weltstadt Wien hinführt“, wird Masterplaner Josef Wildburger die Schlagworte sowie die vier Säulen bei fünf Terminen mit Inhalt füllen.

Interessierte erfahren auch, wie st-poelten.at/stp25-50 als Infowerkzeug genutzt werden kann und wo alle Projekte zu finden sein werden. Darüber wird diskutiert und man erfährt, „wie man Anteil nehmen kann an der vielversprechenden Zukunft der Stadt“, so Bürgermeister Matthias Stadler.

Es werden folgende Schwerpunkte behandelt:

Worauf gründet die Vision einer „Leading Second City in Europe”?

Welche „Mindsets” und Haltungen bringen uns gemeinsam weiter?

Auf welchen 4 Säulen und 16 Leitthemen bzw. -prozessen ruht der Masterplan?

Wo sind alle Projekte und relevanten Maßnahmen zu finden?

