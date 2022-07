Knalleffekt in Kasten: Vize Schiefer zurückgetreten

Werbung

Knalleffekt im Gemeinderat von Kasten: Johann Schiefer hat nicht nur den Posten des Vizebürgermeisters abgegeben, sondern auch sein Gemeinderatsmandat niedergelegt.

Für ihn war die Entscheidung nicht einfach. „Ich sehe mich nicht mehr in der Lage, die erforderliche Zeit und Kraft aufzubringen. Man soll auf seinen Körper hören und zeitgerecht Prioritäten setzen. Es gibt keine politischen Gründe für den Rücktritt“, erklärt Schiefer. Die Zusammenarbeit und das politische Klima im Gemeinderat könnten nicht besser sein.

Damit wirft bereits der fünfte Gemeinderat in der laufenden Periode das Handtuch. In einer kurzfristig anberaumten Gemeinderatssitzung wurde Josef Scheibelreiter zum neuen Vizebürgermeister gewählt. Er rückt auch in den Bauausschuss nach.

Neue geschäftsführende Gemeinderätin wird Katharina Beitl, die im Dorfentwicklungsausschuss vertreten sein wird. Neu in den Gemeinderat und in den Umweltausschuss eingezogen ist Johannes Binder.

„Wir verlieren mit Johann Schiefer einen engagierten Mitarbeiter im Gemeinderat. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Josef Scheibelreiter“, so Bürgermeister Josef Denk.

