„The Attic“ holten mit „Insanity“ ersten Platz beim 88.6 Bandcontest

„The Attic“ ist in der Landeshauptstadt und darüber hinaus keine unbekannte Rock Band. Vor neun Jahren gegründet, erschien 2019 ihr Debütalbum „Welcome to the Attic“. Nach zahlreichen Auftritte von St. Pölten bis Oberösterreich, darf sich die Band seit Samstag als Gewinner des 88.6 Bandcontests bezeichnen.

„Wir können es immer noch nicht glauben, dass wir die Sieger der 88.6 Rot-Weiß-Rock Stage sind. Wir sind unfassbar dankbar für die Unterstützung und unglaublich gehyped“, verkündet Frontman Felix Buchner. Kräftig gevotet wurde von den Fans der fünf Musiker. Den August über konnten musikaffine Menschen online für „The Attic“ und hundert weitere österreichische Bands abstimmen. 12 Musikschaffenden gelang der Einzug ins Halbfinale – so auch den St. Pöltner Rock-Röhren. Gegen vier andere Bands traten „The Attic“ schließlich vergangenen Samstag in der Arena Wien an. Mit der Live-Performance ihrer aktuellen Single „Insanity“ begeisterten sie nicht nur die Fachjury, sondern auch das Publikum. Die vierköpfige Truppe erhielt die meisten Stimmen und wurden vom Radiosender 88.6 zum Sieger gekürt. Airplay ihrer Songs auf Radio 88.6, die Ankündigung ihrer kommenden Single sowie Auftritte bei 88.6 Events beinhalte unter anderem der erste Platz.

„Rund 50 Leute standen mit ‚The Attic‘-Shirts vor der Bühne und feierten unseren Auftritt. Dieser Rückhalt unserer Freunde und Fans war ein unglaublich schönes Gefühl“, blickt Buchner auf den Sieger-Gig zurück. Für die Band sei der erste Platz Bestätigung, dass ihre Musik bei den Leuten ankommt.

Am 1. November veröffentlicht „the Attic“ ihre neue Single „November the 1st“. Aktuell tüftelt die Gruppe an dem dazugehörigen Musikvideo. „In den nächsten zwei Wochen wird gedreht. Unsere Low-Budget-Idee wird jetzt doch aufwendiger und kostspieliger. Es wird nämlich jemand in Flammen stehen“, verkündet Buchner. Auch einige Konzerte stehen an. Am 8. Dezember spielen die Rocker im frei:raum St. Pölten.

Weiter Infos und Konzerttermine ginbt es unter www.theattic.at und auf der Instagramseite „theattic.at“.