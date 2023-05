Weischinger Spielplatz wird nach Baumfällungen wieder begrünt

Große Aufregung um Baumfällungen herrschte in Weisching. Im Auftrag der Gemeinde wurden im Bereich des Spielplatzes Eschen und Sträucher entfernt.

Der Platz ging vor zwei Jahren in den Besitz der Gemeinde über, wurde 2022 vollkommen neu gestaltet und wird vom Bauhof gepflegt. Die Sicherheit der Kinder bei der Nutzung der Spielgeräte ist der Grund für die Maßnahmen. „Leider waren sechs große Eschen wegen massiven Pilzbefalls und Wurzelfäulnis nicht mehr zu retten. Auch die Sträucher, die bisher als Sichtschutz für die angrenzenden Grundstücke dienten, waren in schlechtem Zustand. Die Bäume stellten eine akute Gefahr für die Kinder und auch die Anrainer dar“, so Peter Damböck, Leiter des Bau- und Sanierungsausschusses.

Die Neubepflanzung des rund 2.800 Quadratmeter großen Areals, das 2023 in den Baumkataster der Gemeinde aufgenommen wurde, soll im Herbst abgeschlossen sein. „Entlang des Zaunes zu den Nachbarn wird ein Strauchgürtel als Sichtschutz gepflanzt. Hier verwenden wir überwiegend Wildsträucher wie Dirndl und Flieder. An der Wegseite kommen Haselsträucher auf, die durch einige Laub- und Obstbäume ergänzt werden“, so Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden, die sich über Baumpaten aus der Weischinger Bevölkerung freuen würde.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.