Rollendes Klassenzimmer SOS-Kinderdorf lädt in St. Pölten zu Aktionstag für mehr Mitbestimmung

Am 13. Juni können am Rathausplatz auf der Tafel von SOS-Kinderdorf Wünsche und Anregungen für das Schulsystem deponiert werden. Foto: Ableidinger

M it einem symbolischen Klassenzimmer und dem fahrenden Minihaus Luki tourt SOS-Kinderdorf durchs Land. Am Dienstag hält es am Rathausplatz in St. Pölten mit einem bunten Programm.

Mehr als 10.000 Stunden verbringen Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 15. Lebensjahr in der Schule. Umso wichtiger ist es laut SOS-Kinderdorf, dass sie sich dort wohlfühlen und den Schulalltag aktiv mitgestalten dürfen. Mit einem symbolischen Klassenzimmer fordert SOS-Kinderdorf nun mehr Mitspracherecht für Schülerinnen und Schüler. Mitten in St. Pölten gibt es am Dienstag, 13. Juni, von 11.30 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit zur Diskussion sowie ein buntes Programm mit Poetry Slam, Glücksrad, Quiz, Buttons zum Selbermachen und vielem mehr. Auf einer Schultafel dürfen Anregungen und Wünsche deponiert werden. Um 16 Uhr erzählen junge Menschen beim Poetry Slam, wie sich Schule für sie anfühlt. „Wir wollen, dass Schule mehr noch ein Ort des Miteinanders wird, wo auf die Bedürfnisse, Interessen und Meinungen der Schülerinnen und Schüler Wert gelegt wird. Auf diese Art und Weise gelingt das gemeinsame Arbeiten besser. Davon sind wir überzeugt. Wenn Kinder in der Schule mitbestimmen, mitgestalten dürfen, fühlen sie sich dort wohler und haben mehr Freude am Lernen. Das hat nicht nur positiven Einfluss auf Noten und Klassenklima, sondern auf das ganze Leben“, so das Luki-Team von SOS-Kinderdorf. Mehr Infos zur Petition unter: www.sos-kinderdorf.at/kinderrechte/neueschule/petition