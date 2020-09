„Was muss man für einen Charakter haben, wenn man so etwas macht?“ Diese Frage stellt sich Bürgermeister Herbert Wandl.

Er ist erschüttert und verärgert zugleich: Der Rollstuhl eines schwerst körperlich beeinträchtigten Flüchtlingskindes wurde demoliert. Das speziell auf die Bedürfnisse des Kindes angepasste Spezialfahrzeug mit einem Wert von rund 6.300 Euro hat Wandl gemeinsam mit anderen Spendern und Unterstützung der NÖ Gesundheitskasse angeschafft. „Es wurde der Joystick, der dem Kind das Lenken ermöglicht und auch der Batterieantrieb abmontiert“, schildert er. Eine Anzeige an die Polizei ist ergangen.

Passiert ist der Vorfall zwar in der Lerchenfelderstraße in Wien, wo die irakische Mutter mit ihrem Sohn lebt, doch Wandl ist so betroffen, da er die Familie seit Jahren unterstützt. „Sie sind als Flüchtlinge zu uns nach Gerersdorf gekommen und haben hier längere Zeit gelebt“, erzählt er. Der Umzug in die Bundeshauptstadt war nötig, um dem Kind sämtliche notwendige, medizinische Behandlungen und Therapien zu erleichtern.

Der Ortschef besucht immer wieder die Familie und begleitet sie auch bei Krankenhausbesuchen in Mödling. Der Siebenjährige leidet nämlich an einer schweren Muskelerkrankung. Was Wandl aber freut: „Nachdem ich meinen Unmut via Facebook kundgetan habe, haben einige Personen Unterstützung zugesagt, dass das Kind bald wieder einen intakten Rollstuhl hat.“