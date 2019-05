Das Volksfest geht heuer nicht nur außergewöhnlich spät über die Bühne, es wartet auch mit außergewöhnlich vielen Neuerungen auf. Wie NÖN-Leser bereits wissen, wird die Auflage von 7. bis 16. Juni deutlich familienfreundlicher und ruhiger. Jetzt hat die Stadt das endgültige Programm fixiert und mit den Partnern präsentiert.

Einer der bereits angedeuteten Verbesserungen für Kinder wird der „Kids Corner“ im Bacchushain sein, in dem sich die kleineren Besucher wohlfühlen sollen. „Wir haben im Winter beim Christkindlmarkt gesehen, wie gut die Kinderbetreuung angenommen wurde. Das wollen wir im Sommer am Volksfest konsequent weiterführen“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler.

Die Kinder können im „Kids Corner“ Tischfußball oder Boccia spielen, malen und basteln. Auch der Kasperl und ein Zauberer werden vorbeischauen. Zudem hält am Dienstag, 11. Juni – dem traditionellen Kindertag mit reduzierten Preisen – von 14 bis 17 Uhr der Erlebnisspielbus der Kinderfreunde. Rund um den Bus kann unter anderem eine riesige Version von „Vier gewinnt“ gespielt werden. Zu dieser Zeit sowie an den beiden Samstagnachmittagen sind außerdem Animateure als Eiskönigin Elsa und Spiderman verkleidet am Areal unterwegs.

McDonald’s-Tag und neues Geisterhaus

An die jüngeren Besucher richtet sich auch der McDonald’s Family Fun Day am Montag, 10. Juni. „Ronald McDonald wird mit einem ganzen Team an Animateuren und einem tollen Unterhaltungsprogramm zum Volksfest kommen“, freut sich der Leiter des städtischen Veranstaltungsservice Michael Bachel. Im Gepäck hat der Clown ein aufblasbares Action-Center, Bällebad und Hüpfburg, Kinder-Karaoke und mehr. „Das gesamte Kinderangebot an den neun Tagen wird kostenlos sein“, unterstreicht Stadler.

Bei den Fahrgeschäften wird der 35 Meter hohe Kettenflieger wieder ein Highlight sein. Als Neuzugang gesellt sich ein begehbares Geisterhaus zu den zwei Dutzend Fahrgeschäften mit Klassikern wie Break Dance, Crazy Mouse und Autodrom. Seine Geschicklichkeit testen kann man an sechs Spielbuden.

Mittwoch geschlossen, Ruhephase am Schluss

Trotz viel Action wird das Volksfest aber ruhiger als in den letzten Jahren. Aus Rücksichtnahme auf die Anrainer wird es erstmals eine Cooldown-Phase geben: Eine halbe Stunde bevor die neue Almhütte mit zehn Bars, der Bacchushain und die Fahrgeschäfte schließen, werden die Lärmquellen abgedreht. Die Lautstärke hat laut Stadler in den letzten Jahren zu immer mehr Beschwerden geführt. Der Discobetrieb wechselt vom Volksfest-Gelände ins LaBoom. Außerdem ist am Mittwoch erstmals Ruhetag.

Nicht verzichten müssen die Gäste auf die beiden großen Feuerwerke. Am ersten Samstag sponsert die Wr. Städtische ein buntes Spektakel, am zweiten Samstag sorgt die NÖN für ein Riesenfeuerwerk über dem Volksfest-Gelände.

Für Sport- und Actionbegeisterte gibt es zudem ein besonderes Schmankerl: Von 14. bis 16. Juni ist die Welt-Elite der BMX-Freestyle-Szene im Rahmen des Volksfests zu Gast. Bei freiem Eintritt führen Radsportler waghalsige Stunts vor und sammeln wichtige Quali-Punkte für die Olympia-Premiere 2020.