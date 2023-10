Karlstettner Kutscherstüberl nach einem Jahr wieder geöffnet

Gastwirtin Martina Kristem eröffnet am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr das Kutscherstüberl wieder, das sie bereits zwölf Jahre geführt hat. Mit einem Frühschoppen, gestaltet von Rainer Weißmann, Kulinarik und Mittagsbuffet will sie ihre Gäste und Stammkunden ins Lokal in Rosenthal zurückholen.

Geöffnet sein wird Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr. Die Gastro-Pächterin will auch für Firmen- und Familienfeiern aktiv sein und bietet spezielle österreichische Küche an. Im Lokal hat der Eigentümer einiges umgebaut unter anderem für barrierefreie WC-Anlagen.

Lokalbesitzer Johann Marchart ist besonders erfreut über die Wiedereröffnung im Ortsteil Rosenthal, wo auf der Pferdesportanlage 2003 sogar schon eine Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Auch viele Bewohner der Marktgemeinde sind froh über ein zweites Gastlokal in der Gemeinde, gab es doch vor einigen Jahrzehnten noch sechs Lokale.