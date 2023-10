„Projekt ist in Abstimmung mit Gestaltungsbeirat“

Noch immer tut sich nichts am ehemaligen Leiner-Areal. Ende des Vorjahres zog sich Signa aus dem 100-Millionen-Projekt „Rossmarkthöfe“ zurück. Die SÜBA AG, eine Tochtergesellschaft der Hallmann Holding, kaufte das Projekt. Eigentlich dürfte schon mit dem Abriss begonnen werden, aber es tut sich nichts.

„Unser hoher Anspruch an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sowie die entsprechende Integration eines auf das Projekt abgestimmten Technologiekonzepts bedarf einer umfassenden Planungs- und Evaluierungsphase, in der sich das Projekt aktuell befindet“, heißt es bei SÜBA. Diese befindet sich im Abstimmungsprozess mit dem Gestaltungsbeirat. „Das wird jedenfalls noch bis Jahresende dauern“, so der Bauträger mit mehr als 40 Jahren Erfahrung.

Geplant ist auf dem Areal des ehemaligen Leiner-Möbelhauses in der St. Pöltner Innenstadt ein urbanes Stadtquartier mit einem vielfältigen Nutzungsmix. Dabei werde ein besonderes Augenmerk auf „die Integration der historisch wertvollen und denkmalgeschützten Bestandsobjekte gelegt“, betonte SÜBA-Vorstand Heinz Fletzberger bei der Übernahme im Vorjahr.