Haus für Geflüchtete kommt in den St. Pöltner Stadtteilen

Wenn Thomas Maurer die Bühne betritt, funktioniert kein Verdrängungsmechanismus mehr. Im gleichen Sinne wie das Kabarett-Programm des Abends zeigte auch die Spendenübergabe des Reinerlöses der „Rotary Night“, dass der Rotary Club die aktuellen Geschehnisse nicht verdrängt, sondern aktiv hilft.

Haus in Wagram adaptiert

Helge Haslinger, Vorstandsdirektor der Sparkasse NÖ Mitte West, überreichte einen Spendenscheck von 10.000 Euro an Thomas Salzer, Firmenchef der Salzergruppe, dessen Betrag für den Hausbetrieb an die Caritas geht. Das Haus in Wagram wird von Thomas Salzer aus dem Werkbestand zur Verfügung gestellt und wurde adaptiert, damit mehr Leute Platz haben.

Voraussichtlich in zwei Wochen kann es von circa 16 ukrainischen Geflüchteten bezogen werden. Möglich machten das auch zahlreiche Sachspenden vom Salzergruppe-Mitarbeiterteam. Weiters spendete Lutz Möbel und die Firma Wildburger führte unentgeltliche Arbeiten für den Gasanschluss durch.

Zusätzlich zu Moderationsreden von Rotary-Präsident Peter Bouda und Analysen des Denkens von Thomas Maurer krönte Helge Haslingers Ehrung mit der „Paul Harris Fellow“-Auszeichnung den Abend.

