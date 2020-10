Die Rot-Schaltung der Corona-Ampel in der Stadt St. Pölten bringt auch Veränderungen im Universitätsklinikum mit sich. Besuche sind nur noch an der Geburten- und Kinderabteilung sowie bei Palliativpatienten möglich. Weitere strengere Maßnahmen sind ebenfalls in Kraft getreten. Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher ersucht das Klinikum grundsätzlich, die Abstands- und Hygieneregeln beim Betreten und während des Aufenthaltes einzuhalten.

Zum Schutz der Patientinnen und Patienten gelten laut Universitätsklinikum nun folgende Maßnahmen: