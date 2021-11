„Wilhelmsburg wird Nadelöhr“: Bürgermeister im Interview

Bürgermeister Rudolf Ameisbichler im Gespräch über finanzielle Gerechtigkeit, Vandalismus und S 34.

NÖN: Was sind die größeren Pläne für die nächste Zeit?

Rudolf Ameisbichler: Eine der größten Herausforderungen für unsere Gemeinde wird es sein, aufgrund sinkender Einnahmen, den Haushalt zu konsolidieren. Das bedeutet, Schuldentilgung und Kreditaufnahmen so zu gestalten, dass die Schulden mittelfristig verringert werden bis zum ausgeglichenen Haushalt. Wir werden gezwungen, unsere Ermessensausgaben drastisch zu reduzieren und den Gebührenhaushalt nach gesetzlichen Vorgaben auszureizen. Investitionen in Infrastruktur wie Straßen, Kindergärten und ein Schulneubau müssen überdacht werden. Für unsere Bevölkerung bedeutet das nichts Gutes: Steigende Preise für Energie, Kraftstoff, Mieten und Lebenshaltungskosten mit der Inflation schmälern die Kaufkraft und machen für viele das Leben zum Überlebenskampf. Die Lösung scheint nicht schwierig zu sein: Eine gerechte Einkommens- und Vermögensbesteuerung wie im EU-Schnitt von 1,8 Prozent würde Österreich fünf Milliarden Euro bringen. Ein zweistelliger Milliardenbetrag könnte durch das Schließen von Steuerschlupflöchern unserem Staatshaushalt zugutekommen. Es liegt also in den Händen der Politik, und nicht der Lobbyisten, hier für Gerechtigkeit zu sorgen.

„ Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.“ Rudolf Ameisbichler zur Causa Stockerhütte

Wie gut ist die Stadtgemeinde bisher durch Corona gekommen?

Ameisbichler: Wir sind bis jetzt gut über die Runden gekommen. Wir blieben aber von Clustern nicht verschont in Schulen und Kindergärten. Insgesamt sind 482 Personen an Covid-19 erkrankt, aktuell 48 Personen, zwei Bewohner sind verstorben. In der Sporthalle ist weiterhin eine Teststraße, Montag von 7 bis 11 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Diese wird gut angenommen. Ich persönlich habe meine dritte Impfung erhalten und bin überzeugt, dass sie ausreichend schützt. Gegen einen Impfzwang verwehre ich mich, da jeder Mensch über das Risiko zu erkranken selbst zu entscheiden hat.

Wie geht es mit den Plänen für den Schulneubau voran?

Größtes Problem für ein Projekt wie den Campus ist die Finanzierung eines zweistelligen Millionenbetrages. Der bauliche Zustand der Volksschule-Süd bedarf umfangreicher Sanierungsmaßnahmen. Es fehlen Räume, der wärmetechnische Zustand ist verbesserungsbedürftig. Auch in der Volksschule-Nord werden zusätzliche Klassen benötigt. Wir müssen an einer gemeinsamen Lösung arbeiten.

Der Stadtpark ist „Problemkind“ mit dem Vandalismus. Was ist hier schon geschehen?

Der Park ist Naherholungsgebiet für alle Altersklassen und erfordert ein diszipliniertes Verhalten von jedem. So traurig die Situation erscheinen mag. Da humanitäre Aufklärung und Verständnis bei einigen Personen nicht zum Erfolg geführt haben und Vandalismus weiter Platz gefunden hat, wurden Maßnahmen notwendig. So wie das Alkoholverbot und kontinuierliche Kontrollen durch Polizei und Stadtstreife. Bei Nichteinhaltung des Verbots drohen Anzeigen.

Wie ist die aktuelle Situation rund um die S34?

Als Vertreter unserer Stadt habe ich an der Verhandlung zur UVP der Traisental-Schnellstraße teilgenommen und folgende Forderungen deponiert und Vertretern von Landesregierung und Asfinag zur Kenntnis gebracht: Die geplante S 34 und die Fortführung durch die B 334 in ihrer Wechselwirkung wären nach wie vor als Einheit zu sehen. Da trotz Ankündigung und schriftlicher Zusage durch den damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll von der Weiterführung durch die B 334 keine Rede mehr ist und die S 34 vor Wilhelmsburg in die B 20 einmündet, wird Wilhelmsburg zum Nadelöhr. Die B 20 zerschneidet Wilhelmsburg in zwei Teile, welche durch acht Kreuzungen verbunden sind. Durch die Attraktivität, in Wilhelmsburg Nord direkt auf die A 1 zu kommen, würde die prognostizierte Verkehrszunahme in Stoßzeiten den Verkehr zum Erliegen bringen. Abgesehen von den einhergehenden Immissionen wären wir Wilhelmsburger die klaren Verlierer. Nachdem es keine Fortführung der S 34 durch die B 334 mehr gibt, verlange ich als Vertreter der Wilhelmsburger: eine Zusicherung für einen Ausbau der B 20 mit gesicherten Querungen, vorrangig unserer „Weber-Kreuzung“, Überholspuren, durchgehenden Lärmschutz und eine Verkehrslösung für Traktoren und das alles, bevor die S 34 im Norden unserer Stadt einmündet.

Meine Aufmerksamkeit wird sich jetzt darauf konzentrieren, ob unsere Anliegen und Forderungen ernst genommen werden oder ob es wieder nur bei Lippenbekenntnissen bleibt.

Was gibt es Neues oder Laufendes bezüglich Stockerhütte?

Derzeit läuft ein Prozess bezüglich Wegerecht für mehrere Wanderwege, von denen auch welche zur Stockerhütte führen. Die Klage bezieht sich darauf, dass ein Servitutsrecht grundbürgerlich eingetragen wird und somit unseren Bürgern ein Recht zur Begehung dieser Weitwanderwege aufrecht bleibt. Das letzte Wort in der ursprünglichen Causa Stockerhütte ist ebenfalls noch nicht gesprochen, ein Gerichtstermin vor Ort ist geplant. Über das Vorgehen der Naturfreunde bin ich schon verärgert, da wir über den Verkauf der Hütte aus den Medien erfahren hatten.