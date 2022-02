Neues aus der St. Pöltner Stadtbücherei

Die gemeinschaftliche und verbindende Atmosphäre der Stadtbücherei hat Corona im Vorjahr verhindert. „Vom Ort zum gemütlichen Dasein wurden wir gefühlt zum Fließband“, resümiert Bücherei-Chefin Christine Nusterer und fasst somit in anschaulicher Weise die Situation in Pandemiezeiten zusammen.

Durch den Aufwand der Kontrolltätigkeit im Zuge der 2G-Regel fehlt seither auch an allen obligatorischen Ecken und Enden der Bibliotheksarbeit die Zeit. Zudem mussten Bibliothekare und Bibliothekarinnen mit feindlichen Reaktionen der Menschen ohne 2G-Nachweis kämpfen – trotz Click&Collect-Möglichkeit.

Ebenfalls wurde der Veranstaltungssektor der Bücherei hart getroffen, da die Räumlichkeiten den Corona-Bestimmungen leider nicht gerecht wurden. Damit waren Lesungen und Kinder-Workshops eher ein frommer Wunsch als verwirklichbare Projekte.

Rekord: Einzelner mit 975 Ausleihen

Ungefähr 2.000 Leser und Leserinnen nutzten im Jahr 2021 das Service der Stadtbücherei, wobei diese Zahl allgemein leicht zurückgegangen ist, nicht jedoch die Ausleihen für eine einzelne Person im Jahr 2021. Hier gibt es wahre Spitzenzahlen zu verzeichnen. Unter den Kindern kam nämlich eines auf eine beachtliche Anzahl von 841 und bei den Erwachsenen gab es sogar einen Spitzenreiter mit 975 Ausleihen. In der treuen Leserschaft sind demnach also am stärksten Kinder bis 14 Jahren und Erwachsene vertreten.

Die pandemiebedingte Aufrüstung im Bereich E-Medien bedeutet laut Erfahrungsbericht des Bibliothekarteams nicht das Ende der Bücher- und Printmedienära. Im Gegenteil, denn auf das Herzstück der Stadtbücherei, die Kinderliteratur, haben digitale Medien fast gar keinen Einfluss. Die Haptik des Buches beschert hier ein unvergleichbares, sinnliches Leseerlebnis, das jegliche Konkurrenz ausschaltet.

Flucht aus der Tristheit im Vordergrund

Auch bei den Trends im Printsektor spielen Alltagsentwicklungen eher eine geringe Rolle, hier steht die Flucht aus der Tristheit im Vordergrund. Bei den beliebtesten Autoren und Autorinnen sei auf Jeff Kinney mit seinen Comicromanen im Kinderbereich verwiesen.

Bei den Erwachsenen sind besonders Lucinda Riley im Metier der Gesellschaftsromane, Bernhard Aichner im Krimisektor und Christelle Dabos bei Fantasyromanen favorisiert. Damit decken sich nachgefragte Genres der beiden Altersgruppen weitgehend. Bei Kindern ist Jeff Kinneys Comicroman „Gregs Tagebuch“ ein Dauerbrenner. Für Erwachsene sind Krimis und Thriller häufig die Favoriten.

Abseits der Bücher erfreuen sich erwartungsgemäß Garten- und Wohnzeitschriften großer Beliebtheit. Andere Medien wie DVDs und Hörbücher sind eher weniger stark von repräsentativen Trends geprägt und werden mehr von Kindern mit Vorlieben in allen Genres nachgefragt.

Umzug bringt Raum und Modernität

Der Trend in Richtung neuer Räumlichkeiten am Domplatz zeigt in Richtung mehr Platz und Modernität. Dadurch wird die Bibliothek hoffentlich „fixer Bestandteil des öffentlichen Geschehens“, wünscht sich Christine Nusterer.

