Gewalt gegen Nachbarn: Die Novemberprogrome in St. Pölten

Hasserfüllte Schreie, klirrende Fensterscheiben und dumpfe Schläge gegen das Tor der Synagoge waren zu hören, als am 10. November 1938 ein aufgebrachter Mob in der Promenade in das Gotteshaus eindrang und es in einem beispiellosen Gewaltrausch verwüstete.

Zivilisten & sogar Schüler drangen in die Synagoge ein

Bereits seit März wehten auch über St. Pölten Hakenkreuzfahnen. Die Stimmung war nach Jahrzehnten voll antisemitischer Hetze und politischer wie wirtschaftlicher Unzufriedenheit äußerst gereizt. Die Zerstörung der Synagoge bei den Novemberpogromen, damals „Reichskristallnacht“ genannt, markierte den Untergang der einst stolzen Israelitischen Kultusgemeinde St. Pölten. Diese zählte vor der Machtübernahme des NS-Regimes rund 400 Mitglieder und war damit die größte in Niederösterreich.

Mit dem spendenfinanzierten Bau der Synagoge samt großer Jugendstil-Kuppel hatte die Gemeinde unter Kaiser Franz Joseph ein beeindruckendes Zeichen gesetzt. Die Mitglieder verstanden sich als stolze Juden und St. Pöltner, von denen auch viele im Ersten Weltkrieg für die österreichisch-ungarische Monarchie gekämpft hatten.

Trotz früherer Anfeindungen gegenüber jüdischen Bürgern übertraf der Terror der Nazis jegliche Vorstellungskraft. Entgegen dem Begriff „Reichskristallnacht“ fanden die Übergriffe in St. Pölten nicht wie anderenorts am Abend des 9. Novembers 1938 statt, sondern erst am helllichten Vormittag des Folgetages.

Mitglieder von SA, SS, HJ und Reichsarbeitsdienst sowie Zivilisten und sogar Schüler in Begleitung ihrer Lehrer drangen in die Synagoge ein, schlugen die Inneneinrichtung kurz und klein, verbrannten die heiligen Schriften und rissen gar die Wasserleitungen und Türpfosten aus den Wänden. Der von Weitem sichtbare Davidstern auf der Kuppel wurde heruntergeworfen.

Dem Gewaltrausch folgten Deportationen nach Dachau

Die Übergriffe geschahen unter Beifall und begeisterten Rufen von Menschen aus der Nachbarschaft, die zuvor Tür an Tür mit den Menschen lebten, an denen sie nun ihren ganzen Hass gewaltsam entluden.

Der Künstler Karl Stojka, ein Auschwitzüberlebender, sagte einst passend dazu: „Es waren nicht Hitler oder Himmler, die mich geschlagen und meine Familie erschossen haben. Es waren der Schuster, der Milchmann, der Nachbar, die eine Uniform bekamen und dann glaubten, sie seien die Herrenrasse“.

Nur wenigen jüdischen St. Pöltnern gelang die Flucht ins Ausland. Die meisten wurden nach den Übergriffen verhaftet und ins KZ-Dachau deportiert. Von den Überlebenden wollten nach 1945 nur wenige in ihre alte Heimat zurück. In den 1950ern wurden verdächtige Rädelsführer wegen der Zerstörungen im Rahmen des Pogroms vor Gericht gestellt. Verurteilt wurde niemand.

