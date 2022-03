Jüdisches Leben blühte einst in St. Pölten

Als vor hundert Jahren Wien aus Niederösterreich herausgelöst wurde, verfügte St. Pölten über eine israelitische Kultusgemeinde. Die Synagoge in der Promenade ist seither steinerner Zeuge für florierendes jüdisches Leben, das mit den Gräueln des NS-Regimes ein abruptes und gewaltsames Ende fand.

Nur ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg erfüllte sich die jüdische Gemeinde den Wunsch eines modernen Gotteshauses mit prächtiger Kuppel im Jugendstil, das sogleich multifunktional auch als Veranstaltungs- und Versammlungszentrum genutzt wurde.

„Das Haus war ein Zeichen des Selbstbewusstseins der Gemeinde und fast ausschließlich durch Spenden finanziert. Der Bau zeigt, dass die jüdischen Gläubigen langfristig hier in der Stadt bleiben wollten und sich als St. Pöltner fühlten. Doch es kam leider anders“, erklärt Martha Keil, Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs.

Nur 25 Jahre nach der Eröffnung der Synagoge unter dem von den Gemeindemitgliedern sehr verehrten Kaiser Franz Joseph, wurde das jüdische Leben der Stadt von Nationalsozialisten vernichtet.

„Von der Verehrung des Kaisers zeugt noch heute ein großes Gemälde von Franz Joseph. Wo es damals hing, ist uns aber leider nicht bekannt“, verrät Historikerin Martha Keil.

In den 1920er-Jahren wohnten noch knapp 400 Juden und Jüdinnen in St. Pölten und bereicherten das kulturelle Leben. Mit Ende des Ersten Weltkriegs und der folgenden wirtschaftlichen und sozialen Krise wuchs auch der Antisemitismus, der vom Dollfuß-Regime in den 30er Jahren zwar nicht offen propagiert, zumindest aber toleriert wurde.

Gekommen, um zu bleiben, doch mit Gewalt vertrieben

Trotz häufigen Anfeindungen und Übergriffen auf jüdische Menschen, übertraf der Terror der Nazis in der Zeit nach der Machtergreifung die Vorstellungskraft der Gläubigen.

„In der Nacht vom 9. November 1938 drangen SS-Soldaten in die Synagoge ein, zertrümmerten die Einrichtung, stahlen alles von Wert, rissen den Davidstern von der Kuppel und verbrannten die heiligen Schriften“, schildert Martha Keil das Schicksal des Gotteshauses, doch die Nazis machte auch vor den Menschen nicht Halt.

An nur einem Tag ließ das Regime in der Stadt weit über hundert Menschen inhaftieren und Familien aus ihren Wohnungen vertreiben. Wer konnte, versuchte zu flüchten und das Land zu verlassen. Wer bleiben wollte oder musste, wurde in menschenverachtende Konzentrationslager deportiert.

Nach Kriegsende 1945 kehrten nur wenige Gläubige nach St. Pölten zurück und die Gemeinde blieb verloren. Die Synagoge ist seither stiller Zeuge einer einst aufstrebenden jüdischen Vergangenheit, die durch die geplante Umgestaltung zu neuem Leben erweckt werden kann.

