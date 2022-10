St. Pöltner Lagerhaus zieht Bilanz

300 Mitarbeitende an 13 Standorten erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2021 100 Millionen Euro für das Lagerhaus St. Pölten. Geschäftsführer Harald Hummer und Obmann Franz Gunacker präsentierten das Bilanzergebnis bei der Generalversammlung. Das sei vor allem mit dem Hintergrund der angespannten Wirtschaftssituation erfreulich.

Außerdem gaben sie einen Überblick über abgeschlossene und künftige Projekte: Neben 3,2 Millionen für Sachanlagen, Instandhaltungen sowie Um- und Zubauten wurden im vergangenen Jahr 0,6 Millionen für die Modernisierung der Agrarbetriebe ausgegeben, konkret für Getreideübernahme und für einen mobilen Saatgutreiniger.

Weitere 0,1 Millionen flossen in Sanitär- und Aufenthaltscontainer sowie Asphaltierungsarbeiten am Standort in Hofstetten. Dazu kamen umfangreiche Ausbauarbeiten des Netzes an E-Ladestationen im gesamten Genossenschaftsgebiet.

Fünf Millionen Euro investiert Lagerhaus St. Pölten in eine neue Filiale und eine Düngerhalle in Herzogenburg, für die im Frühjahr 2022 der Baustart erfolgte. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2023 geplant.

„Durch weitreichende Investitionen in vielen Bereichen sind wir für die Zukunft gerüstet“, so Hummer und Gunacker. Das Projekt im St. Pöltner Betriebsgebiet NÖ-Central verzögert sich jedoch, „weil Herzogenburg vorgezogen wurde“. „Das wird noch ein paar Jahre dauern“, sagt Hummer.

