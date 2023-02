Wilhelmsburger Faschingsumzug startet wieder

Am Fasching samstag, 18. Februar, ist es endlich wieder so weit: Der Faschingsumzug startet. Treffpunkt ist wie immer bei der Luster-Brücke um 14 Uhr. Von hier weg werden an die 30 Gruppen unter musikalischer Begleitung der Stadtkapelle durch die Straßen bis zum Hauptplatz ziehen.

Dort sorgen zehn Standln für die Verköstigung, ein DJ ist für die folgende Party bis 23 Uhr zuständig. Alle Kinder bekommen wieder von der Stadtgemeinde gesponserte Faschingskrapfen.

Die Besprechung für die teilnehmenden Gruppen findet am Mittwoch, 8. Februar, um 19 Uhr im Volkshaus statt.

