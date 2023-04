Böheimkirchner Mittelschule verabschiedete Karl Unfried in Pension

Karl Unfried geht in Pension. Seit 2012 wirkte er an der Mittelschule Böheimkirchen. Das Polytechnikum war ihm dort von Anfang an ein besonderes Anliegen. Speziell im Fachbereich Holz, aber auch in vielen anderen Gegenständen, gelang es ihm, die Schülerinnen und Schüler gut auf das Berufsleben vorzubereiten.

In der Mittelschule erwarb er sich durch die spannende Vermittlung des oft ungeliebten Faches Mathematik große Verdienste. Der vielseitige Sportler gewann mit seinen Teams mehrmals die Volleyball-Landesmeisterschaft der Lehrer und war als Begleitlehrer bei Ski-Kursen eine wichtige Stütze.

Schulleiter Gottfried Lammerhuber bedankte sich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft. „Mit Karl Unfried geht ein verdienter und beliebter Kollege in den Ruhestand, dem wir alles Gute wünschen“, so Lammerhuber.

