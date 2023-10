Maria Brunner verabschiedet sich von Pfarrverband Kasten

Maria Brunner verlässt den Pfarrverband Kasten-Michelbach-Stössing in Richtung Altersteilzeit und wird nur mehr im Krankenhaus in Amstetten tätig sein. Mit einer Wortgottesfeier wurde ihr nun in Kasten gedankt.

Brunner war seit 2011 als Pastoralassistentin im Verband tätig. Ursprünglich als Unterstützung für die Pfarrsekretärin angestellt, wuchs sie bald in neue Aufgabenbereiche hinein, die sie mit Altpfarrer Franz Pallinger und den drei Pfarrgemeinden erst erarbeiten musste. „Manchmal, wenn Bruder Franz wieder mit seiner Motorsäge ausgerückt war, haben wir das Für und Wider diskutiert, wohlwissend, dass uns eine auf gegenseitiger Achtung und Freundschaft basierende Zusammenarbeit verbunden hat“, so Maria Brunner.

Begleitet wurde sie in ihrer Arbeit immer von einem tiefen Glauben und der Liebe zu den Menschen. „Es bedarf eines liebevollen Hinschauens auf den Menschen, der da in unseren Kirchen eine Antwort, eine Anlaufstelle, eine spirituelle Heimat zu finden sucht. Dass ich für diese Botschaft einige Jahre meines Lebens tätig sein durfte, dafür bin ich überaus dankbar“, betonte Brunner.