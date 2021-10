Ein grüner Ort zum Gedenken

Gerade zu Allerheiligen gedenken nun wieder viele ihren verstorbenen Liebsten. Ein besonderer Ort ist seit 2014 der Ruhewald Hohenegg in Hafnerbach. Bisher sind schon 200 Urnen dort bestattet. Nun erweiterte die Familie Montecuccoli die Fläche im Wald um 15.000 Quadratmeter auf insgesamt 2,5 Hektar. „Aufgrund des hohen Interesses und der vielen Reservierungen ist die Vergrößerung notwendig geworden“, informiert Felix Montecuccoli. 300 Ruhebäume sowie Steine und neue Wege und Steige finden sich im neuen Teil.

„Nach der Kremierung kommt die Urne zu uns. Am Andachtsplatz haben die Trauernden die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Von dort geht es zum vorbereiteten Ruheplatz. Das ist entweder ein Baum oder ein Naturstein“, erklärt Montecuccoli.

Asche gelangt in den ewigen Kreislauf

Die Bestattung kann individuell gestaltet werden. Die Urne wird in der Erde versenkt und löst sich auf. Die Asche wird in den Waldboden freigegeben, von den Wurzeln aufgenommen und gelangt so in den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen. Die Bestattung wird von der Gemeinde registriert und ist somit leicht auffindbar.

Ein Ruheplatz im Wald kann auf 99 Jahre fixiert werden. Mehr als die Hälfte der Plätze ist bereits reserviert.