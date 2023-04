Knödel, Bier & Attraktionen ersetzen Festzelt am St. Pöltner Volksfest

Festzelt wird es heuer keines geben beim St. Pöltner Volksfest, dafür neue und viele bekannte Gesichter aus der regionalen Gastronomie, die beim großen Rummel von Freitag, 26. Mai, bis Sonntag, 4. Juni, auftischen.

„Figl’s St. Pöltner KnödelGart’l“ öffnet der neue Wirteverein-Obmann Matthias Strunz am VAZ-Areal, Papa Luigi bringt zur Abkühlung sein Eis. Nach dem Egger-Bieranstich im Bacchushain lassen sich dann ebenso Spritzervariationen und Cocktails, Feuerflecken, Hacker-Pschorr und Brötchen für den guten Zweck genießen. Live-Musik mit heimischen Größen sorgt täglich ab 19 Uhr für eine stimmungsvolle Unterlage, ebenso wie ein Frühschoppen am 4. Juni.

Acht Tage warten auch bekannte und neue Attraktionen. Zurück ist etwa der „Twister“, „Take-off“ und ein neues Fahrgeschäft für Kinder wirbeln ebenfalls am Festgelände. Ein „Green Line“-Feuerwerk der ARGE Volksfest powered by Wr. Städtischen erhellt am Samstag, 27. Mai, um 22.30 Uhr den Himmel. Weitergeführt wird auch die Tradition mit Pflegemüttertag und Kindernachmittag mit reduzierten Preisen am Donnerstag, 1., und Freitag, 2. Juni. An fünf Tagen kann beim Volksfest Club im LaBoom weitergefeiert werden.

Ruhetage werden am Dienstag, 30., und Mittwoch, 31. Mai, eingeschoben. Details gibt es bereits auf st-poelten.at/ volksfest2023.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.