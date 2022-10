Blackout in der Region St. Pölten: Wasser, Essen & Benzin für Notfall

Finstere und kalte Wohnräume, geschlossene Supermärkte und kein fließendes Wasser – das steht der Bevölkerung bei einem Blackout schlimmstenfalls bevor. Die Frage sei nicht mehr, ob, sondern wann, warnt der Zivilschutzverband. Gerhard Kaschnig, Bezirksleiter vom Zivilschutzverband für den Bezirk St. Pölten-Land, rät deshalb, sich jetzt mit Vorräten einzudecken.

„Besonders wichtig ist die individuelle Vorbereitung“

„Es geht in erster Linie um Lebensmittel, aber auch genügend Batterien oder Kerzen – ich persönlich habe etwa große Grabkerzen zuhause – sowie Notkochgelegenheiten sollte man daheim haben“, sagt Kaschnig.

Aber auch Bargeld sollte griffbereit sein. „Damit man beim Bauern Eier, Fleisch etc. einkaufen kann“, betont der Zivilschutzbeauftragte. „Besonders wichtig ist die individuelle Vorbereitung auf Katastrophensituationen durch zumindest ausreichend Nahrungsmittel, Trinkwasser und Medikamente“, schlägt der städtische Sicherheitsbeauftragte Peter Puchner in die gleiche Kerbe.

Grundsätzlich sollte man für 14 Tage ohne Strom gerüstet sein, rät Kaschnig. Auch einen sozialen Tipp hat er parat. „Man sollte sich nach Möglichkeit auch mit der Nachbarschaft, Familie und Freunden über dieses Thema unterhalten. Es wird nicht sinnvoll sein, wenn jeder eigenes Brot backt, sondern auch oder gerade in Krisenzeiten sollten Synergien genutzt werden“, sagt der Zivilschutzbeauftragte.

„Die große Frage ist, wie erreichen wir die Bürger und wie erreichen die Bürger uns, wenn Handy und Festnetz nicht mehr funktionieren.“

Bereits seit einigen Jahren wird das Thema Katastrophenschutz und -vorsorge in St. Pölten behandelt: Mit einem eigenen Sicherheitsbeauftragten wurden etwa regelmäßig Übungen abgehalten, die Bevölkerung zu thematischen Informationsabenden eingeladen und eine eigene Blackout-Broschüre herausgegeben.

Puchner überarbeitete zuletzt den Blackout-Alarmplan der Stadt und schuf dabei die Grundlage für 13 Selbsthilfebasen. Diese sollen auf Schulen im Stadtgebiet verteilt und etwa mit Gaskochern, Lampen, Batterien und Kommunikationsgeräten ausgestattet werden. Sie können dann der Bevölkerung als Anlaufstelle und Kommunikationsbrückenkopf in die Einsatzzentrale dienen.

So ein Ort soll auch in St. Georgen entstehen. Hier geht man davon aus, dass die Bevölkerung im Notfall auch zum ASBÖ oder ins Feuerwehrhaus kommen könnte. Damit sowohl Schule als auch diese beiden Gebäude trotzdem beheizt bleiben, stellt die lokale Firma Eigelsreiter im Fall der Fälle vier Heizaggregate zur Verfügung.

Walter Raitzl, Birgit Becker, Christoph Maresch, Michael Schuller, Gerald Weichselbaum, Markus Eigelsreiter, Bruno Schiller, Jörg Bachner, Georg Mrass und Michael Osen überlegten sich, wie die Feuerwehr St. Georgen, Ochsenburg, der ASBÖ St. Georgen und die Schule warm bleiben bei einem Blackout. Foto: Christoph Eque

Auch in Böheimkirchen ist das Thema diskutiert worden. Dabei hoben der Leiter der Polizeiinspektion Wolfgang Müller und Feuerwehrkommandant Karl Streimelweger die Bedeutung der Kommunikation der Einsatzkräfte bei einem Stromausfall hervor. „Die große Frage ist, wie erreichen wir die Bürger und wie erreichen die Bürger uns, wenn Handy und Festnetz nicht mehr funktionieren. So wie unsere Einsatzfahrzeuge immer vollgetankt sind, sollten alle auch zuhause genügend Vorräte haben“, so die beiden.

Auch die Feuerwehren vom Bezirkskommando über die Abschnittskommandos abwärts betonen die Verantwortung der Einzelpersonen. Leo Stiefsohn vom Abschnittskommando St. Pölten Ost appelliert an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. „Die Einsatzorganisationen stehen bei einem Blackout vor den gleichen Problemen wie Private.“

Die meisten Feuerwehren hätten allerdings bereits Notstromaggregate angeschafft. Bezirkskommandant Georg Schröder: „Es wäre interessant zu erfahren, wie viele Personen wirklich 14 Liter Mineralwasser pro Person für zwei Wochen vorrätig haben. Eine Studie sagt, dass 12 Prozent der befragten Bevölkerung im ländlichen und 26 Prozent im urbanen Raum angeben, zu Hause über keine Wasservorräte zu verfügen.“

Im Universitätsklinikum St. Pölten verfügen die wichtigsten Bereiche über eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung durch eigene Aggregate. Durch diese kann dann ein Notfallbetrieb aufrechterhalten werden. Es finden regelmäßige Krisenstabsschulungen gemeinsam mit allen Beteiligten statt, um Szenarien zu trainieren und Einsatzpläne zu testen.

„Oberstes Ziel ist es jedenfalls, die medizinische Versorgung auch im Blackout bestmöglich aufrechtzuerhalten“, heißt es aus dem Spital. Nach dem Blackout ist das rasche Wiederanlaufen der Versorgung mit Gütern und Treibstoff ausschlaggebend, um vom Notfallbetrieb wieder in den Regelbetrieb zu wechseln.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.