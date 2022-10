Ausbau der Kinderbetreuung: „Umsetzung wird knapp“

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für Null- bis Zweijährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

Eine Kleinstkinderbetreuung hat die Stadt St. Pölten bereits bei der Konzeptionierung vor einem Jahr für den neuen Kindergarten im ehemaligen Rot-Kreuz-Haus an der Promenade angekündigt. Mit der bevorstehenden Änderung des NÖ Kindergartengesetzes im September 2024 werden die 26 Landeskindergärten mit aktuell 1.800 Kindergartenplätzen erst einmal evaluiert. Die Stadt will danach an mehreren Standorten neue Kindergartengruppen baulich umsetzen.

Wilhelmsburg will und wird eine Kinderbetreuung ab zwei Jahren anbieten, allerdings getrennt von den Kindergärten, sagt Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann als zuständige Referentin für Schulen und Kindergärten. „Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema. Welches Modell wir wählen werden, ist noch im Gespräch, ebenso der Standort.“

Voraussichtlich werden zwei Gruppen mit je 15 Kindern nötig und errichtet. Mit Herbst 2024 soll die Betreuung eröffnet werden. Die Kosten für die Errichtung und das Betreuungspersonal werden von der Gemeinde getragen, „es wurden aber vom Land erhöhte Fördermittel in Aussicht gestellt“, verrät Hippmann.

Voll ausgelastet sind die beiden Landeskindergärten in Böheimkirchen . Die Ausweitung der Betreuung würde den Neubau eines Kindergartens notwendig machen. Was derzeit fehlt, sind ein geeigneter Standort und die Finanzierung.

„Wir wollen demnächst erheben, wo es Flächen gibt. Ein neuer Kindergarten kostet drei bis vier Millionen Euro, was eine gewaltige Belastung für das Budget darstellt. Dazu kommen die laufenden Kosten für die Erhaltung und mehr Personal durch kleinere Gruppengrößen“, so Bürgermeister Johann Hell, der abwarten möchte, was tatsächlich im Gesetz steht. „Wir sind natürlich für eine optimale Kinderbetreuung, aber eine Umsetzung bis zum Herbst 2024 wird knapp.“

„Unser Kindergarten in Pyhra ist bereits auf Anschlag“, warnt Bürgermeister Günter Schaubach. Allerdings: Der jetzige Standort kann nicht mehr ausgebaut werden. Das bedeutet, es braucht einen zweiten Kindergarten für Pyhra.

Auch in Stössing sind die Räumlichkeiten für eine Vergrößerung des erst 2010 umgebauten Kindergartens nicht gegeben. Bürgermeister Rupert Hobl befürchtet ein Abschieben der Verantwortung auf die Gemeinden. Der Ortschef hätte gerne mehr Möglichkeiten, dass zumindest ein Elternteil bei den Kindern bleibt. „Gerade in den wichtigen ersten Jahren brauchen wir die Betreuung in der Familie.“

In Kasten sind die Vorbereitungen schon weit gediehen. Es gibt in den kommenden Tagen eine Besprechung mit der Leitung des Kindergartens, wie eine Erweiterung aussehen könnte. „Unser Kindergarten ist bis auf den letzten Platz voll. Wir haben daher schon vor Längerem konkrete Überlegungen angestellt, die auch die Nachmittagsbetreuung für die Volksschüler umfassen. Was wir brauchen, sind klare Rahmenbedingungen vom Land, vor allem auch, was die Förderung betrifft“, so Bürgermeister Josef Denk.

