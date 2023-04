St. Pölten und der Nationalsozialismus

Über den Nationalsozialismus in Österreich hat wohl jede und jeder in der Schule gelernt. Aber wie sah diese Zeit dezidiert in St. Pölten aus? Thomas Lösch, Historiker am Stadtarchiv St. Pölten und Niklas Perzi, Zeithistoriker am Zentrum für historische Migrationsforschung, beschäftigen sich zur Zeit, zusammen mit weiteren Autorinnen und Autoren, mit diesem Thema. Zeitgleich mit dem Tangente-Festival 2024 soll der erste Band der Reihe erscheinen. Als Begleitung zum wissenschaftlichen Buch soll auch ein Ausstellungsband mit vielen Bildern erscheinen.

„Die Geschichte des Nationalsozialismus in St. Pölten ist noch nicht komplett geschrieben, und bisher auch nur teilweise erforscht“, sagt Lösch. Gemeinsam mit Perzi präsentierte er bei einem Rural History Forum im NÖ Landesarchiv erste Forschungserkenntnisse. Die Historiker stehen vor allem vor einer großen Herausforderung: Die Quellenlage ist dünn. Viele Aufzeichnungen seien nicht mehr vorhanden, teilweise bei Bombenanschlägen vernichtet, oder auch von den Alliierten beschlagnahmt worden. Heranziehen können die Forschenden etwa Akten der Stadtverwaltung, Gemeinderatsprotokolle, Personalakten oder auch Strafakte aus der Zeit, als es noch illegal war, Mitglied der NSDAP zu sein.

Erforschen von Militär und Wehrverbänden

Lösch befasst sich in den Forschungen für das Buch vor allem mit der städtischen Verwaltung und dem Millitär. Die Verwaltung hätte in vielen Hinsichten an den Verbrechen der NS-Zeit mitgewirkt - etwa hätten immer wieder Amtsärzte den ersten Schritt auf dem Weg getan, der für eine Person mit der Euthanasie endete. Das Millitär hätte in St. Pölten eine große Rolle gespielt. Viel wurde gebaut, etwa die Kaserne in Spratzern, der Truppenübungsplatz, der Flughafen in Markersdorf wurde zum Militärflughafen ausgebaut. Aber auch viele bestehende Gebäude wurden beschlagnahmt. Weil ein Kommandant eine gute Fußballmannschaft wollte, wurden Profi-Fußballer eingerückt.

Auf die Wehrverbände, SS und SA, legt Perzi sein Augenmerk. Ein falsches Bild, welches oft in Filmen vermittelt wird, sei die „allgegenwärtige SS“. Eigentlich war die Schutzstaffel eine „Elite in der Elite“, mit weit kleinerer Mitgliederzahl als die SA. Die absolute, autoritäre Struktur im Dritten Reich entspreche ebenfalls nicht der historischen Wahrheit. SA und SS seien regelmäßig miteinander im Konflikt gestanden, hätten gegenseitig Mitglieder abgeworben. Es war, wie Perzi sagt, ein „polykratisches Durcheinander“. Anhand von Registrierungsblättern konnte Perzi die Mitgliedschaften von 494 SA-Männern in St. Pölten feststellen. Diese Daten will er nun weiter analysieren, etwa auf Faktoren wie deren Wohnort.

