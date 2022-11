Safe Space für queere Jugendliche in St. Pölten

Diesen Sonntag, 20. November, ist es wieder so weit. Der QueerSpace öffnet sich von 14 bis 18 Uhr, diesmal im Löw*innenhof. Die Initiative ist Teil von St. Pride und bietet jungen queeren Menschen zwischen 14 und 21 Jahren einen sozialarbeiterisch begleiteten Anlaufpunkt.

"QueerSpace leitet sich auch von Safe Space ab, weil das soll es sein für die Menschen, die kommen", sagt Mitgründerin Christina Endl. Sie und vier weitere Personen, die alle im Sozialbereich tätig sind, haben in ihrer alltäglichen Arbeit erkannt: Es gibt einen Bedarf an Angeboten speziell für queere Teenager. "Also haben wir einen geschaffen", sagt Endl. Sie wollen selbst als queere Menschen für die Community eine professionelle Beratung und Begleitung anbieten.

Die meisten jungen Menschen würden gar nicht mit konkreten Themen zum QueerSpace kommen, sondern um den Safe Space zu nutzen und Zugehörigkeit zu finden. "Die Jugendlichen können einfach kommen, wir spielen Gesellschaftsspiele, tratschen, gehen spazieren. Wir bieten aber auch die Möglichkeit für Einzelgespräche", erklärt Endl. Die Idee hinter einem Safe Space ist, einen diskriminierungsfreien Raum zu schaffen, in dem sich jede Person wohlfühlen kann.

Momentan findet QueerSpace an jedem dritten Sonntag im Monat an wechselnden Orten statt. Einen fixen Raum würde sie das Organisationsteam wünschen, und, das ihre Arbeit irgendwann auch bezahlt wird. "Wir machen das momentan alles freiwillig, aber hoffen künftig auf Förderungen."

Begriffserklärung queer: Mittlerweile positive gemeinte Selbstbezeichnung von Personen, deren Geschlechtsidentität und/oder sexuelle Orientierung nicht den immer noch dominierenden cis-heteronormativen Vorstellungen entsprechen.

Der Verein St. Pride sieht sich als Anlaufsstelle für die Community in St. Pölten und veranstaltet auch offene Vereinstreffen.

