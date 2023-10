Europaballett St. Pölten startet mit Herbstgala in neue Spielzeit

Ein vielfältiges Programm bietet das Europaballett seinem Publikum im Herbst und Winter. Unter der künstlerischen Leitung von Michael Fichtenbaum und Anastasia Irmiyaeva werden Klassiker mit modernen Interpretationen vereint. In den Herbst getanzt wird mit „Bunte Variationen in den Farben des Herbstes“ am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr bei der Eröffnungsgala.

„Mit einer Darbietung aus klassischen und modernen Stücken macht unser Ensemble den Auftakt“, informiert Irmiyaeva. Szenen aus dem Ballett Carmen, Bolero sowie neue Choreografien werden gezeigt. „Auch auf den Einblick in die geplante Produktion ‚Moonwalk‘, mit unseren neuen Mitgliedern, dürfen Gäste der Herbstgala gespannt sein“, verrät die künstlerische Assistentin.

Tanz-Hommage an Michael Jackson

Der Tanzreigen geht am Freitag, 17. November, um 19 Uhr mit dem „Moonwalk“ von Peter Breuer weiter. Im Fokus des Stückes steht das Leben und die Musik von Michael Jackson. Mit einer Vielzahl von kombinierten Tanzstilen will das Ensemble des Europaballetts eine Hommage an den „King of Pop“ feiern. Das Stück ist auch am Samstag, 18. November, um 19 Uhr zu sehen.

Am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr wird der Ballett-Klassiker „Nussknacker“ von den Tänzerinnen und Tänzern des Ensembles aufgeführt. Das weltbekannte Stück von Peter I. Tschaikowsky soll bei Gästen aller Altersklassen für Weihnachtszauber sorgen. Inszeniert und choreografiert wird das Märchen nach Juri Grigorovitch von Michael Fichtenbaum. Weitere Vorführungen von „Der Nussknacker“ finden am Samstag, 9. Dezember, um 16 Uhr, am Freitag, 15. Dezember, um 18 Uhr sowie am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr statt. Auch am Samstag, 23. Dezember, wird das Ballettstück um 16 Uhr gezeigt.

Am Samstag, 30. Dezember, um 18 Uhr entführt das Europaballett mit Stargast Natalia Ushakova in die Welt der „Fledermaus“. Die Operette von Johann Strauss wird in einer Inszenierung von Wolfgang Gratschmaier zur Choreografie von Michael Fichtenbaum präsentiert. Am Silvestertag, 31. Dezember, ist das humorvolle Stück um 18 Uhr zu sehen.