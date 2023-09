Kulturherbst in der Landeshauptstadt: von Musik bis Tanz

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm ein abwechslungsreiches Programm für Kulturliebhaberinnen und Kulturliebhaber. Intendantinnen und Intendanten des Landestheaters, Festspielhauses, VAZ sowie der Bühne im Hof geben Einblick, worauf deren Fokus in der Herbstsaison liegt.

Den Auftakt macht das Festspielhaus am 8. September mit der bereits ausverkauften Domplatz-Eröffnung. Am 23. September, ab 19.30 Uhr, stellt GöteborgsOperans Danskompani mit Choreografen Sharon Eyal und Hofesh Shechter ihr Können unter Beweis. „Es wird ein Abend voller Adrenalin, Energie und Lebensfreude, eine Hommage an das gemeinsame Leben und Erleben von Tanz“, verspricht künstlerische Leiterin Bettina Masuch. Gemeinschaft erleben mit und durch Tanz und Musik, das ist laut Masuch der rote Faden des Programms. Am 29. September lädt Choreografin Emma Martin zu „Birdboy“. Die Österreich-Premiere von „The Seven Sins“ der Dance Company Theaterhaus Stuttgart wird am 6. Oktober gezeigt. Weiter geht es am 9. Oktober mit Klassik von Larcher, Bernstein und Tschaikowski. Ein früher Höhepunkt der Saison ist für Masuch die Österreich-Premiere von „MOMO“ am 18. November. „Choreograf Ohad Naharin zeigt eine gespaltene Gesellschaft und führt uns vor Augen, dass Zusammenhalt ein fragiles Gut ist.“

„Die Welt ist groß“ ist das Motto des Landestheaters. „Wir wollen damit Grenzen überschreiten, Solidarität, Toleranz und Empathie vermitteln und mit den Mitteln der Kunst eine bessere Gesellschaft entwerfen“, stellt künstlerische Leiterin Marie Rötzer das Leitbild der neuen Saison vor. Das „Theaterfest für alle“ wird am 9. September ein „Ort des Zusammenkommens“ für Groß und Klein. Auf Gäste wartet an diesem Tag ein buntes und kostenloses Programm. „Auf unsere Eröffnungspremieren freue ich mich schon sehr“, erzählt die Intendantin. Die wortgewaltige Komödie „Der Menschenfeind“ von Molière kommt am 15. September zur Premiere. „Kasimir und Karoline“ von Ödön von Horváth wird am 30. September uraufgeführt. Für die Kleinsten startet „Der Regenbogenfisch“ am 22. September. Am 7. Oktober zeigt die Schriftstellerin Eva Menasse „Dunkelblum“ – ein Epos über die Macht des kollektiven Verdrängens.

„Wir bemühen uns immer, ein breites Spektrum abzudecken, von Konzerten über Kindermusical bis hin zu Kabarett. Besondere Highlights im Herbst sind jedenfalls der Tourauftakt von Alexander Eder am 29. September, um 20 Uhr, und das einzige Österreich-Konzert von Rea Garvey am 18. November“, gibt VAZ-Chef René Voak bekannt. Die Poxrucker Sisters feiern ihre Jubiläumstour mit Special Guest Katharina Straßer am 13. Oktober. Newcomer „RIAN“ präsentiert am 21. Oktober unter anderem seinen Hit „Schwarzes Schaf“, mit dem er bereits über 40 Millionen Klicks erreichte. Am 11. November wird Gernot Kulis mit „Hold The Line“ für unzählige Lacher sorgen.

Neuer Intendant, neues Programm

„Wir haben versucht, Künstlerinnen und Künstler, die hier verankert sind, mit neuen Akzenten wie den Minifestivals ,Zirkusfest' und ,Lucid Dreams' im Spielplan zu vereinen“, erzählt der neue Intendant der Bühne im Hof Alexander Hauer. Besonders freue er sich auf das Eröffnungswochenende am 14. September. Ab 19.30 Uhr startet dann das „StarCast Dinner“. Stars wie Tini Kainrath servieren Gästen Köstlichkeiten und unterhalten mit Kabarett und Co. Am 15. September wird „Folkshilfe“ mit ihrem Dialekt-Synthie-Pop für gute Stimmung sorgen. Sängerin Anna Mabo präsentiert am 21. September ihr zweites Album „Notre Dame“.