St. Pöltens Bühne im Hof mit vollem Programm bei Blätterfall

Die neue Saison steht vor der Tür und für alle Kulturfreaks die Qual der Wahl, für welche Vorstellungen sie sich entscheiden wollen. Die Bühne im Hof macht es einem zudem nicht leichter. Denn „empfehlenswert ist alles“, wie die künstlerische Leiterin Daniela Wandl sagt.

Und sie hat recht. Nach der erfolgreichen Saison 2021/22 wird bald wieder in der Bühne im Hof ein vielversprechendes Programm für Groß und Klein performt.

Ein Highlight stellt gleich der Saisonauftakt dar. Dabei wird nicht nur die Wiedereröffnung gefeiert, sondern auch das 30-jährige Jubiläum der Funk-Soulband „Hot Pants Road Club“. Die sieben Musiker spielen und stoßen mit dem Publikum am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr an.

Am Samstag, 24. September, beleuchtet Katharina Straßer in der Spielstätte 50 vergangene Jahre des Austropops. Und wie der Titel der Vorstellung sagt: „Keine Angst!“. Denn auch die Top-Austropop-Songs werden zu Gehör gebracht.

Eine Pensionisten-Show, die für Kinder bestimmt ist

Am Freitag, 30. September, mischt Berni Wagner in seinem Programm „Galápagos“ in der Bühne im Hof die heimische Kabarettszene und die Klimakrise auf. Zudem erzählen dort am 25. und 26. September „Die Schurken“ als Pensionisten in ihrem Kinderprogramm „Vergissmeinnicht“ von vergangenen Erlebnissen und stürmischen Schiffsfahrten über das Meer.

Und obwohl das Vater-Sohn-Duo eigentlich nicht mehr tourt, machen „Grissemann & Grissemann“ für die Bühne im Hof eine Ausnahme und zeigen dort am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr ihr Programm „Klappe, Santa!“.

Wann andere Künstler wie etwa Marecek, Klenk, Scheuba, Gansch oder Marco Pogo auftreten, ist auf www.buehneimhof.at zu lesen.

