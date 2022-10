St. Pöltens Europaballett feiert 30-jähriges Jubiläum

Mit der Herbstgala in memoriam Willi Gruber startet das Europaballett St. Pölten am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober in die Herbstsaison. Die Gala steht unter dem Motto „30 Jahre Europaballett“.

1992 wurde das Jugendballettensemble „Ballet Jeunesse Hippolyte“ gegründet, fünf Jahre später in Europaballett St. Pölten umbenannt und zum Erfolg geführt. Die Kompanie unter der Leitung von Michael Fichtenbaum gilt als internationale Talenteschmiede, die Tänzerinnen wie Karina Sarkissova und Tänzer wie Kirill Kourlaev hervorbrachte. „Wir sind auf einem überdurchschnittlichen internationalen Niveau“, freut sich Fichtenbaum.

Maßgeblich an den Erfolgen des Balletts beteiligt war Shida Mubaryakova. Sie war auch Lehrerin von Sarkissova und vielen weiteren ersten Solistinnen. „Gerne würde ich jede Unterrichtsstunde mit Shida aufzeichnen, um ihr Wissen über den Ballettkörper für die Nachwelt zu erhalten“, betont die stellvertretende Leiterin des Europaballetts Anastasia Irmiyaeva. Mubaryakova wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Bei der Saisonpräsentation wurden auch die sechs neuen Ensemblemitglieder vorgestellt. In der kommenden Saison stehen zahlreiche internationale Auftritte etwa in Deutschland, Kanada und den USA auf dem Programm. Im Theater des Balletts in Wagram locken „Ballett & Oper“, eine Operette aus Ungarn und der Ballettklassiker „Der Nussknacker“ in der Vorweihnachtszeit.

Das ganze Programm des Europaballetts St. Pölten gibt es unter www.europaballett.at .

