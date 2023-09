Munteres Konzert in der Prandtauerkirche in St. Pölten

Wenn man an klassische Musik denkt, fallen einem oft große Konzertsäle, ein stilles Publikum und eine riesen Bühne ein. Das es aber auch ganz anders gehen kann, bewies das Konzert „Der Zauber schöner Melodien“ in der Prandtauerkirche. „Salonmusik soll vor allem gemütlich und unterhaltend sein", erklärte Rektor Reinhard Knittel. Und genau das war das Konzert auch. Die drei Künstler Barbara Ortner (Violine) Kurt Alois Kind (Gesang) und Sieglinde Michalko (Klavier) begeisterten nicht nur mit ihrer musikalischen, sondern auch mit ihrer humorvollen Darbietung. Bei fast jedem Lied gab es lustige Anekdoten oder eine humorvolle Bühneneinlage. Das Publikum hatte immer etwas zu lachen. Dazu servierte man während der Vorstellung auch Brote und Getränke, was die Stimmung noch weiter auflockerte.

Das musikalische Repertoire reichte dabei von Mozart über Eduardo Di Carpua bis hin zu einem Medley von Wiener Liedern. Vor allem bei Carpuas „O sole mio“ und bei den Wiener Liedern sangen auch die Gäste kräftig mit. Das Konzert war über die ganze Dauer hinweg sehr abwechslungsreich und die Stimmung war beim Publikum auch danach hervorragend. Ohne eine Zugabe durften die Künstler die Bühne nicht verlassen.