Wilhelmsburg modernisiert Glas-Entsorgung

„Plastik und Metall werden eins“ heißt es bei der Vereinheitlichung des Systems der Umweltverbände NÖ. Die Änderung soll das Trennen vereinfachen und somit die Recyclingquote erhöhen. „Alle Sammelstellen für Metallverpackungen sind bereits aus Wilhelmsburg abgeholt. Damit erfolgt die Sammlung von Dosen und Co. nur mehr über den Gelben Sack“, sagt Grüne-Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann. Nachschub gebe es jederzeit im Bürgerservice-Büro der Stadtgemeinde. Mit März werden nun auch die Sammelcontainer für Altglas getauscht und die Standorte neu geordnet.

Leiser und weniger Splitter-Gefahr

Die „Geräuschkulisse“ bei den Sammelstellen soll damit der Vergangenheit angehören. Die Container sind gedämmt, was weniger Lärm beim Einwurf zur Folge hat. Die Leerung erfolgt nicht durch Schüttung, die Container werden über den Lkw gehoben und über eine Bodenöffnung entleert. Dadurch werden Glassplitter bei der Sammelstelle vermieden. Die Container sind zudem mit Aufklebern in Brailleschrift versehen, um sehbehinderten Menschen den Einwurf zu ermöglichen. Zusätzlich wird bei der Sammelstelle bei der Gemeinde ein Container aufgestellt, bei dem es Menschen im Rollstuhl möglich ist, die Glasabfälle ordnungsgemäß einzuwerfen. Positiv auswirken soll sich auch die Erhöhung der Containerzahl.

„Wir als Stadtgemeinde haben die Sammelstellen so gestaltet, dass sie gut zugänglich sind, ein sicheres Parken auch möglich ist, die Stellen eine ansehbare Optik haben und das Einzugsgebiet der Sammelstellen sinnvoll auf das Gemeindegebiet verteilt ist“, betonen SPÖ-Bürgermeister Rudolf Ameisbichler und Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann. Ein Postwurf an die Bevölkerung mit Infos flattert demnächst in die Haushalte.

