Frequency - Zahl der Versorgungen zog am Schlusstag an

Bei heißen Temperaturen hat die Zahl der Behandlungen durch das Rote Kreuz beim Frequency-Festival in St. Pölten am Samstag noch einmal angezogen. Durchgeführt wurden von den Einsatzkräften bis in die Nachtstunden hinein 1.914 Versorgungen. 66 Patienten wurden in das Universitätsklinikum in der niederösterreichischen Landeshauptstadt transferiert. Nach Ende der letzten Konzerte gilt der Sonntag an der Traisen als klassischer Abreisetag.

Laut Rotem Kreuz lief der Festivalbetrieb „trotz steigender Patientenzahlen geordnet“. Der Großteil der sanitätsdienstlichen Maßnahmen sei wegen kleinerer Verletzungen und Blasen an den Füßen nötig geworden. Hinzugekommen sei oftmals durch Sonnenstich ausgelöste Übelkeit. Abschließende Zahlen zu den Versorgungseinsätzen stellte das Rote Kreuz für Sonntagnachmittag in Aussicht.