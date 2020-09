Der Blick fürs Detail und ganz viel Seele liegen in den surrealen Werken von Künstler Heinz Trutschnig. Im Rahmen einer Vernissage präsentierte der Pielachtaler seine Werke in der ehemaligen St. Pöltner Glanzstoff. Gemeinsam mit dem Künstlerkollegen Daniel Knopfhart zauberte er „Light and Shadow“ in die inspirierende Halle.