Theaterspaß auf der Lkw-Bühne im St. Pöltner Südpark

Werbung

Eine Laue Sommernacht und Kultur. Herz was willst du mehr. Das Lastkraftheater machte Halt im Südpark und brachte den sagenhaften Jux "Des is afoch so" von Peter Pausz auf die Bühne. Der Autor hatte die Geschichte rund um sechs Sagengestalten für das Jubiläum des Landes NÖ verfasst.

Die Geschichte spielt an einem Ort Ort voller Sehnsüchte und Naturschönheiten. Das ist die Heimat vom Rattinger-Franz, vom Mandl-Walter, der Bachl-Dana, der Kröller-Heidi, der Nora und vom Blondel. Oder anders gesagt, vom Rattenfänger von Korneuburg, vom Wasser-Mandl, dem Heidemädchen von Kröllendorf, der Großen Not und vom Blondel. Als in ihrem Tal ein Fantasy Abenteuer-Land gebaut werden soll, beschließen die sechs Freunde ihren, ihnen so lieb gewonnenen Lebensraum nicht kampflos aufzugeben! Auf der Suche nach der österreichischen Identität kommt auch der Humor nicht zu kurz.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.