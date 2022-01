St. Pölten: Aus dem Schatten Wiens zur Hauptstadt:

Mit dem 1. Jänner 1922 stand es fest. Wien und Niederösterreich gingen formal getrennte Wege, doch die Scheidung erfolgte auf Raten und sollte noch viele Jahrzehnte brauchen.

Erst die Erhebung St. Pöltens zur neuen Hauptstadt und die Übersiedelung des Landtages ließen die Traisenstadt aus dem Schatten Wiens hervortreten und ein neues Landeszentrum werden.

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Habsburgerimperiums war für die junge Republik Österreich keinesfalls eine „goldene Zeit“.

Arbeitslosigkeit, Hunger, tiefe soziale Probleme und politische Lagerkämpfe prägten die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Zudem bewirkte eine massive Inflation horrende Lebenskosten. So stieg beispielsweise der Preis für die St. Pöltner Zeitung und NÖN-Vorgängerin innerhalb des Jahres 1922 von 30 auf 800 Kronen. Der freie Fall der österreichischen Währung sorgte für zunehmende Verelendung.

Bei der ersten demokratischen Wahl zum niederösterreichischen Landtag im Jahre 1919 gewannen die Sozialdemokraten und stellten mit Albert Sever den ersten Landeshauptmann.

„Die Trennung war eine Kompromisslösung, um das ,rote‘ Wien aus dem ,schwarzen‘ Niederösterreich herauszulösen und damit politische Grabenkämpfe einzudämmen. Außerdem begrüßten auch die anderen Bundesländer die Trennung für mehr Gleichgewicht im Bund, da damals fast zwei Drittel der Bevölkerung im Osten Österreichs lebten“, erklärt Historiker Thomas Lösch, der im Stadtarchiv das historische Gedächtnis St. Pöltens hütet.

Nach dem Ausscheiden des sozialdemokratisch dominierten Wiens stellten die Christlichsozialen stets den Landeshauptmann.

St. Pölten blieb hingehend nach jeder freien und fairen Wahl unter sozialdemokratischer Führung und stellte mit dem Schlosser und Lokführer Hubert Schnofl den ersten Bürgermeister nach Kriegsende.

St. Pölten wächst und wird zur Statutarstadt erhoben

Im Jahr 1922, wenige Monate nach der Scheidung mit der Bundeshauptstadt, wurde St. Pölten zur Statutarstadt erhoben und nach einem Landtagsbeschluss mit den heutigen Stadtteilen Spratzern, Viehofen und Wagram fusioniert.

„Die Trennung hatte meiner Meinung nach damals keine unmittelbare Auswirkung auf St. Pölten. Die Stadt war schon zuvor ein wichtiges Zentrum mit vielen Fabriken oder auch Institutionen, wie dem Bischofssitz, dem Kreisgericht und den Kasernen. Die weitere Aufwertung durch eine Vergrößerung des Stadtgebietes und die Verleihung des Statutarrechts war daher ein nächster Schritt, der schon länger diskutiert worden war“, meint Historiker Thomas Lösch.

Bürgermeister Hubert Schnofl versuchte, mit St. Pölten eine „rote Insel“ nach dem Vorbild Wiens zu schaffen, und investierte vor allem in den Wohnbau für die Arbeiter der zahlreichen Industriebetriebe. In den letzten hundert Jahren konnten viele Grundsteine gesetzt werden, die die Stadt heute so lebenswert machen.

Die Infrastruktur wurde stetig verbessert, das Kaltbad und ein Hallenbad eröffnet sowie das Fernheizwerk angeschlossen und zahlreiche Institutionen angesiedelt. 1972 wurde die Stadt abermals vergrößert und Pottenbrunn, Ratzersdorf und St. Georgen eingemeindet. Mit der Elektrifizierung der Westbahn 1952 sowie dem Anschluss an die Westautobahn und dem Bau der S 33 wurde St. Pölten auch zum Verkehrsknotenpunkt im Herzen des Landes.

Hauptstadtwerdung war wichtigster Impuls

Den wichtigsten Schritt in der Stadtentwicklung stellte allerdings die Ernennung zur niederösterreichischen Hauptstadt von 1986 dar. St. Pölten mauserte sich zwar bereits zuvor zu einem urbanen Zentrum, stand aber dennoch lange im Schatten der Millionenstadt Wien, die noch bis in die 1990er den Landtag und damit das verwaltungspolitische Zentrum Niederösterreichs in der Herrengasse beherbergte.

„Den größten Bedeutungszuwachs erfuhr die Stadt an der Traisen erst, als der Regierungssitz 1997 tatsächlich nach hierher verlagert wurde. Trotz der Trennung in den frühen 1920ern war die Verwaltung noch lange Jahre in Wien konzentriert“, sagt Thomas Lösch.

Mit dem neuen Landtagssitz im Regierungsviertel brach für die Stadt an der Traisen eine neue Ära in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels an.

„Die Sprengung des Rauchfangs der Glanzstoff-Fabrik ist für mich ein Sinnbild für den Wandel von einer Arbeiterstadt zu einem modernen Zentrum“, meint Thomas Lösch.

Im Vergleich zu 1922 gebe es kaum noch Industrie, vielmehr glänze die Stadt heute mit Geschäften und Dienstleistungsbetrieben. St. Pölten sei heute aber auch Bildungszentrum. „Vor allem wegen der Fachhochschule pendeln sogar Wiener hierher. Das wäre noch vor kurzer Zeit undenkbar gewesen“, gibt Thomas Lösch zu bedenken.