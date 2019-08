„Seit Sommer 2018 im ,Kriegsgebiet‘“

Ich wohne seit 1993 in St. Pölten-Spratzern. Erst seit Sommer 2018 befindet sich mein Garten im „Kriegsgebiet“. Denn einige Male in der Woche stören Schuss-Salven stundenlang die Erholung im eigenen Grün. Speziell an Samstagen oder Feierabenden ist es ärgerlich, dass diese aggressive Lärmbelästigung erlaubt ist.

Den Schießübungsplatz auf dem Gelände Völtendorf habe ich bis vorigen Sommer als „Anrainerin“ – circa 1,5 Kilometer Entfernung – nicht wahrgenommen. Erst durch die Polizeischule und deren Ermangelung an Vorplanung beziehungsweise Überlegung, wo die Schießübungen stattfinden, sowie der Neuanschaffung der Langwaffen – laut NÖN-Artikel – wird der Übungsplatz, der nicht zeitgemäß ausgestattet ist, um Lärm zu vermeiden, in diesem Ausmaß genutzt. Leopoldine Böck, St. Pölten

„Reformierung alter Vorgaben nötig“

Wir wohnen seit zehn Jahren in Hart in der Fultongasse, circa zwei Kilometer vom Schießplatz entfernt. Bezugnehmend auf die Aussage im Artikel „Jeder der dort wohnt, wird sich dessen bewusst sein“: Die ersten acht Jahre war das Schießaufkommen überhaupt kein Problem, erst seit circa zwei Jahren stieg die Lärmbelästigung enorm. Ein Aufenthalt im Garten ist zu diesen Zeiten wirklich immer unangenehmer.

Herr Schwarzenecker sagte, dass auf einem genehmigten Schießplatz geübt wird, und alle Vorgaben eingehalten werden. Meine Frage: Wer genehmigt Schießzeiten bis 22 Uhr, und wie lauten diese „Vorgaben“? Wann sind diese Schusszeiten? Ist es ernsthaft genehmigt, dass in einer Wohngegend in dieser Lautstärke und zu allen Zeiten einschließlich an Sonn- und Feiertagen geschossen wird?

Man sollte auch nicht außer Acht lassen, dass sich bei uns in Hart auch die Zahl der Anrainer durch den Bau von Reihenhäusern und Wohnblöcken beträchtlich erhöht hat. Daher wäre eine Reformierung der offenbar veralteten „Vorgaben“ (früher wenig Anrainer) und im Besonderen ein angemessener Lärmschutz im Sinne der Anrainer wünschenswert und dringend notwendig, um den Lärmpegel zu reduzieren. Wolfgang Weinzierl, St. Pölten

„Umweltaspekt wird komplett vergessen“

In dem Artikel fehlen die Umweltaspekte. In Zeiten von Klimahysterie, „Demo statt Schule“, dem Ausrufen von Klimanotstand und der Überlegung der Einführung von neuen Umwelt-Steuern ist es absurd von den Behörden, gerade diesen Aspekt (Luft-, Bodenverschmutzung, Feinstaubbelastung ...) außer Acht zu lassen! Das Problem mit der Feinstaubbelastung gibt es ja nachweislich in St. Pölten.

In Deutschland sollen in vielen Städten private Feuerwerke verboten werden. Also wird auch in Völtendorf ein Umdenken stattfinden müssen, wie die Verlegung des Schießgeländes außerhalb von Wohngebieten.

Zum Thema Lärm ist zu sagen, dass man das nicht mit früher vergleichen kann, als das Bundesheer-Gelände Völtendorf nur vom Bundesheer für Übungen benutzt wurde. Die letzten Jahre wird, zusätzlich zu Übungen der Grundwehrdiener, das Schießgelände immer umfangreicher und zeitintensiver (von morgens bis spät abends) auch von Exekutive,

Jägern, Sportschützen, diversen Vereinen und auch zu Veranstaltungen/Wettbewerben an Wochenenden gebucht – also kein Vergleich zu früheren Nutzungsintervallen! Sandra Fischer, per e-Mail

„Gute Ausbildung gewinnt gegen Lärm“

Die Geschichte kommt bekannt vor. In Wien-Stammersdorf poppt regelmäßig dasselbe Problem auf. Dort beschweren sich auch ‚Anrainer‘, die im Kilometerabstand zum Schießplatz wohnen. Ähnlich gegenstandslos wie in St. Pölten. Ab einigen hundert Metern hört man von diesen Schüssen nur mehr ein leises Ploppen. Es mag sein, dass es Mitbürger gibt, denen der Gebrauch jeder Schusswaffe prinzipiell zuwider ist – Lärm ist ja immer auch eine Frage der Qualität des Geräusches.

Stellt man den Nutzen gegenüber, dann gewinnt die gute Ausbildung und Ausrüstung der Polizei. Es soll sogar Mitbürger geben, die diese Schussgeräusche mit Befriedigung wahrnehmen. Völlig vergessen scheint auch zu sein, warum jetzt in allen Polizeiautos ein Sturmgewehr vorhanden zu sein hat. Weil beim Anschlag auf das Bataclan in Paris zwar bald Polizei vor Ort war, die hatten aber nur ihre mickrigen Dienstpistolen mit. Gegen die Kalaschnikows der Attentäter keine Chance. Die konnten dann über eine halbe Stunde ungehindert wüten. In Frankreich ist so eine Beschwerde wie in St. Pölten undenkbar. Reinhold Sulz, Wien

„Auf Autobahnen gibt es ja auch Schutz“

Ich wohne seit 34 Jahren neben dem Übungsplatz des Bundesheeres. Ich fühlte mich bis Ende 2017 durch das Schießen des Bundesheeres nicht belästigt und natürlich weiß ich, dass es diesen Platz schon lange gibt.

Jetzt fühle ich mich durch das ununterbrochene Schießen sehr belästigt. Mit meinen Gästen setze ich mich nicht mehr in den Garten, denn der Lärm ist für alle sehr, sehr störend. Es wird auch Samstag und Sonntag geschossen, sogar am Fronleichnamstag – egal von wem.

Ich denke, dass auch, wenn diese neuen Waffen eingeschossen sind, weiter geübt werden muss. Das verstehe ich auch, denn alles, was man nicht übt, kann man im Ernstfall nicht. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn man sich über einen effektiven Lärmschutz Gedanken machen würde, den es für so Anlagen sicherlich gibt. Auf den Autobahnen werden auch wegen des vermehrten Verkehrsaufkommens Lärmschutzwände gebaut, obwohl es die Autobahn schon länger gibt. Inge Dikovits, St. Pölten

„Terrasse im Urlaub nicht benützbar“

Wir sind auch Anrainer und für uns ist die Situation einfach unerträglich. Wir haben drei Wochen Urlaub gehabt und konnten unsere Terrasse leider überhaupt nicht nützen. Der Lärm war unerträglich, von der früh bis abends – und das jeden Tag. Karin Messinger, St. Pölten