Bereits vor mehr als drei Jahren waren große Pläne für den Schillerplatz als schillernder Beserlpark mit Schanigarten präsentiert worden. Vor wenigen Wochen noch wollte die Stadt die Entwicklung der Bewerbung zur Kulturhauptstadt abwarten, nun wird zumindest eine abgespeckte Version auf Schiene gebracht: Nachdem bereits das Schiller-Denkmal umgesetzt und die früheren Stahlbeton-Elemente entsorgt wurden, investiert die Stadt heuer 30.000 und im nächsten Jahr zusätzliche 50.000 Euro in den lange verwaisten Platz an der Karl-Renner-Promenade.

Noch in diesem Jahr wird wetterfester Baustahl für die Einfassungen der Beete angekauft, 2019 montiert die Stadtgärtnerei die miteinander verbundenen Hochbeete. Beim Hotel Metropol und von der Promenade her führen dann zwei geschotterte Wege ins Innere des Beete-Systems. Zudem werden Beleuchtungskörper installiert. Sitzbänke sollen zum Verweilen in der Nähe des Schiller-Denkmals einladen. Unklar ist derzeit noch, ob der Platz bei einer erfolgreichen Bewerbung als Kulturhauptstadt noch einmal neu überdacht und umgestaltet wird.

Der Schillerpark steht auch beim zweiten Stadt-Oase-Workshop (stadt-oase.at) am Freitag, 30. November, zwischen 15 und 19 Uhr im Mittelpunkt. Die Maßnahmen des Stadt-Oase-Projekts werden nichts am Grundriss ändern, könnten aber den Park mit zusätzlichen Bepflanzungen und etwa einer mobilen Pergola behübschen.