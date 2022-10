Wilhelmsburger Geschäfte wechseln Standort

In der City Box hat das Modegeschäft Esprit geschlossen, einen Reste verkauf gibt es derzeit bei Skribo und ebenso in der ehemaligen ModeBox, wohin das Schreibwarengeschäft jetzt übersiedelt.

„Aber nicht mehr als Franchisepartner von Skribo, sondern als eigenes Geschäft für Papier- und Schreibwaren, Geschenkartikel, Bücher und mehr. Das Sortiment bleibt in etwa gleich“, erklärt Immobilientreuhänderin Tamara Gruber-Fellmann. „Einen Namen des neuen Geschäfts muss ich mir noch überlegen.“

An den Standort von Skribo übersiedelt Pool & Wellness Binder vom Burgerfeld. „Dankenswerterweise hat sich die Firma GSE Gruber Solar- und Elektrotechnik, beziehungsweise König Sicherheitstechnik, bereit erklärt, einen Teil des von ihnen gemieteten Geschäftslokals an uns abzuge ben. Somit können wir auch bei Binder nach der Übersiedelung in die City Box weiterhin das komplette Sortiment für Pool und Sauna anbieten“, so Gruber-Fellmann.

Der Zeitplan sieht vor, dass das Geschäft in der City Box im Oktober adaptiert und umgebaut wird. Wenn alles planmäßig läuft, kann Ende Oktober oder Anfang November eröffnet werden. Skribo hat auch während der Übersiedelung geöffnet. Wenn diese abgeschlossen ist, beginnen dann die Umbauarbeiten für Binder, die Übersiedelung wird dann im Februar/März sein.

