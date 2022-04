Passant entdeckte beginnenden Brand und alarmierte Einsatzkräfte

Gegen 20 Uhr schrillten am Montagabend die Alarme der Feuerwehren in der Region. Ein aufmerksamer Passant hatte einen beginnenden Brand eines Schuppens entdeckt, und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die FF Pyhra-Markt rückte sofort mit all ihren Fahrzeugen nach Oberburbach aus und richtete vor Ort die Einsatzleitung und einen Atemschutzsammelplatz ein. Ein Atemschutztrupp wurde rückte vor, um den Brand zu bekämpfen und auch von den nachkommenden Feuerwehren wurden Atemschutztrupps gestellt. "Durch die rasche Alarmierung und das schnelle Eingreifen von mehr als 130 freiwilligen Feuerwehrkammeraden konnte ein Vollbrand verhindert werden", ist man sich bei der FF Pyhra Markt sicher. Menschen und Tiere seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Nach knapp 1,5 Stunden konnten die Floriani wieder einrücken.

Neben der Feuerwehr Pyhra Markt standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Perersdorf, Wald, Obertiefenbach, Ausserkasten-Furth, Böheimkirchen, Fahrafeld, St. Pölten-Stadt, Stattersdorf und Wagram im Einsatz. Außerdem dabei waren die Polizei und das Rote Kreuz aus Pyhra sowie ein Wagen des Roten Kreuzes Böheimkirchen.