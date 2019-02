Sieben Jahre lang hat das DJ-Kollektiv Young & Lost die Herzen der Indie- und Pop-Fans höher schlagen lassen – mit ihrem letzten Einsatz im Egon haben Michael Weissenböck, Christoph Endl und Bernhard Kettner nun ein lautstarkes Ausrufezeichen hinter 49 Young & Lost-Abende gesetzt.

„Wir wollten es noch einmal so richtig krachen lassen“, betont Christoph Endl. „Und das haben wir dann auch mit einem sehr würdigen Abschluss.“ Gemeinsam mit der Indie-Rock-Band Nucleus Mind feierte das Trio mit Wegbegleitern, Freunden und langjährigen Fans. „Natürlich ist uns jetzt nach dem 50. Mal schon ein bisserl weh ums Herz, aber am Schluss war einfach die Luft draußen“, erzählt Michael Weissenböck.

Das Format sei vor sieben Jahren gegründet worden, um „abseits der elektronischen Musik DJ-Sets zu gestalten. Wir haben im Prinzip immer einfach aufgelegt, was uns selbst gefällt oder zumindest Spaß macht“, so Weissenböck.

Anfangs bedienten monatlich fünf DJs den Plattenteller, später gab es dann nur mehr vier bis sechs Abende im Jahr. Auch das Young & Lost-Team unterlag Änderungen bis zum letztgültigen Line-up mit Weissenböck, Endl und Kettner seit 2015.

Als Highlights in Erinnerung bleiben dem Trio ein ausverkaufter Abend, an dem die Gäste sogar durchs Fenster hereinströmten, die Auswärtsspiele beim Holi-Festival und am Ratzersdorfer See sowie das Ankündigungsvideo von Bürgermeister Matthias Stadler, der vor dem Abschlussfest der St. Pöltner DJ-Gruppe vom Schreibtisch aus Tribut zollte.