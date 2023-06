Wandl-Ära geht zu Ende

St. Pölten Kleinkunst, „die direttissimo in Herz, Kopf und Bauch geht“. Das war in den acht Jahren als Künstlerische Leiterin der Bühne im Hof Daniela Wandls Grundrezept für das Haus. Bei einem „Schluss.Fest“ feierten sie und ihr langjähriger Kollege von der Presse Dieter Regenfelder, der schon 27 Jahre in der Bühne Geschichte geschrieben hat, den Abschied von der Kulturstätte, in der sie beide nachhaltig gewirkt hatten.

Mit reichlich Kulturerfahrung im Gepäck, etwa als Organisatorin des Höfefestes, mit dem Mitwirken bei der Programmorganisation des Donaufestivals und ihrem Schauspiel bei Theater Perpetuum setzte sich Wandl 2015 gegen 38 Bewerberinnen und Bewerber für den Posten der Künstlerischen Leitung durch. Davor stand sie sogar selbst schon künstlerisch in der Bühne mit Theaterspiel im Scheinwerferlicht. Im Jänner 2016 begann schließlich Wandls Wirken an der Bühne im Hof und sie verliebte sich Hals über Kopf in die Kleinkunstszene, die hier Raum und Publikum bekommt.

Mit prägnanter Handschrift in die Bühne eingeschrieben

Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Übergang von der Wunderer-Ära zu Wandls Leitung zeigte Wandl in ihrer Herangehensweise des Programmierens der Kleinkunst, dass sie dem Haus seine Eigenheiten lassen würde und es trotzdem mit ihren charakteristischen und vorsichtigen Pinselstrichen erfrischte. Neben der Kategorie „Jung & Saugut!“, die Vertrauen in junge Künstlerinnen und Künstler setzte, förderte Wandl auch die Kulturschiene für Kinder stark. Darüber hinaus dachte sie Kleinkunst über die Grenzen des Kabaretts hinaus, nämlich zum Schauspiel, zur Musik, dem Puppen- und Clowntheater und der Literatur.

Die Wandl-Ära der Bühne im Hof wird also immer mit einem öffnenden, diversen, feinfühligen und gleichzeitig bewahrenden und wagenden Leitungsstil in Erinnerung bleiben. Als Blütezeit der vielfältigen Kleinkunstszene.