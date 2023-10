Dachstuhl-Brand in Pyhra sorgte für Großeinsatz

Sonntag gegen 13 Uhr gab es Feuer-Alarm in Pyhra. Bereits wenige Minuten später rückte die FF Pyhra-Markt in die Hauptstraße aus. Dort brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Die FF-Mitglieder bekäpften das Feuer sofort von außen. Wenig später rückte dann ein Atemschutztrupp aus Perersdorf vor, um die Flammen von innen zu bekämpfen. Der Brand konnte so rasch eingedämmt werden.

Zwei weitere Atem­schutz­trupps waren bei den Nach­lösch­arbeiten im Einsatz. Nach zwei Stunden konnten die insgesamt 110 eingesetzten Feuerwehr-Mitglieder sowie Rettung und Polizei wieder abziehen. Im Einsatz waren neben der FF Pyhra-Markt auch die Feuerwehren Perersdorf, Obertiefenbach, Wald und Böheimkirchen sowie St. Pölten-Stadt, Wagram und Stattersdorf.