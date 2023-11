Breitbandoffensive in Karlstettner Katastralgemeinden

Im Ort Karlstetten selbst erfolgt der weitere Ausbau gleichzeitig mit der Verlegung der Nahwärme. Dabei setzt man auf die ARU-Technologie, bei der die Kästen via Glasfaser an den Hauptverteiler angeschlossen wird. Es muss daher nur für die Anbindung zwischen Hauptverteiler und dem ARU gegraben werden, man erspart sich hunderte Laufmeter Aufgrabungen.

Der Breitbandausbau in den Katastralgemeinden erfolgte in der Vorwoche im Ort Untermamau. Erfreulicherweise, so Bürgermeister Thomas Kraushofer, gebe es für die Ortsteile Weyersdorf und Hausenbach den Förderzuschlag bereits im Fördercall. Damit kann auch mit der Planung in diesen Ortsteilen begonnen und dieses Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

„Ein leistungsstarkes Glasfasernetz ist ein wichtiger Baustein für eine hohe Lebensqualität und man ist für die Zukunft gut aufgestellt“, ist der Bürgermeister überzeugt.