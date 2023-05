Polizei fährt Rad in der St. Pöltner Innenstadt

Seit einigen Jahren gibt es eine Fahrradpolizei im Regierungsviertel, die jedoch vorrangig im Regierungsviertel und am Radweg an der Traisen im Einsatz war. Jetzt wird auch die Innenstadt mit Fahrrädern patrouilliert. Neun Beamte der Polizeiinspektion Bahnhof wurden mit Fahrrädern ausgestattet. „Jetzt sind die Kolleginnen und Kollegen fast täglich als Fahrradstreife unterwegs“, sagt Stadtpolizei-Kommandant Franz Bäuchler. Zwei davon sind Stefan Köberl und Simone Ebner. Sie haben sich freiwillig für den Dienst mit dem Rad gemeldet, weil sie auch sonst viel mit dem Rad unterwegs sind. Unterstützung von einem Elektromotor gibt es in St. Pölten nicht, die Beamtinnen und Beamten müssen ordentlich in die Pedale treten.

Die Polizistinnen und Polizisten sind gut ausgerüstet. „Das ist eine vollwertige Polizeistreife“, sagt Bäuchler. In den Packtaschen befindet sich etwa auch ein Alko-Vortest. Ziel sei es, in der Innenstadt die Problematik mit Radfahrerinnen und Radfahrern zu kontrollieren. Schließlich komme es zu den meisten Unfällen im dicht besiedelten Bereich. „Oft sind Radfahrer zu schnell, die Polizisten am Fahrrad können da ganz anders agieren“, ist Bäuchler überzeugt.

