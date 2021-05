Langsam, aber sicher nähert sich die endgültige Entscheidung, ob die S 34 gebaut wird oder nicht. Die rechtlichen Mittel der S 34-Gegner sind fast erschöpft. Deshalb formieren sie sich neu, um ein politisches Umdenken zu erwirken. Das soll zunächst im St. Pöltner Gemeinderat passieren und schlussendlich in einen Beschluss des Nationalrates münden.

„Wir werden kämpfen bis zum Schluss. Wenn es rechtlich nicht mehr geht, dann politisch“, verspricht Landwirte-Vertreter Anton Hieger. Sein Anwalt hat nun Beschwerde gegen den Bescheid im Naturschutzverfahren des Landes NÖ eingelegt. Die Verhandlung wird in nächster Instanz beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) fortgesetzt. Dort ist noch eine Verhandlung wegen der Spange Wörth anhängig.

Bundesministerin Leonore Gewessler will die Entscheidungen der Gerichte abwarten. APA, APA

Entschieden ist am BVwG zumindest das Beschwerdeverfahren zur positiven Umweltverträglichkeitsprüfung. Die weitere Bekämpfung hat keine zeitlich aufschiebende Wirkung mehr. „Auch hier werden wir in die nächste Instanz gehen und den Verfassungsgerichtshof anrufen“, so Hieger. Die Asfinag betonte zuletzt, mit den Vorbereitungen für die Grundablöse beginnen zu wollen. Mit dem Bau soll dann Anfang 2023 begonnen werden.

Unterschriften sammeln für Initiativantrag

Andere Wege will die St. Georgenerin Romana Drexler nutzen. Die ehemalige ÖVP-Gemeinderatskandidatin hat eine Facebook-Gruppe gegründet, die mittlerweile rund 860 Mitglieder zählt. Von Donnerstag bis Samstag ist sie mit ihrem Team am Herrenplatz auf Autogrammjagd. „Wir brauchen 600 Unterschriften, um im Gemeinderat einen Initiativantrag einbringen zu können und die S 34 auf die Tagesordnung zu bringen“, erklärt Drexler. Ziel des Antrags sei es, eine überparteiliche Mehrheit in der Stadt zu finden, um sich an Bundesministerin Leonore Gewessler und Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko zu wenden. Die Initiatoren erhoffen sich Rückenwind für eine Änderung des Straßenbaugesetzes. Das ist aber nur durch einen parlamentarischen Beschluss möglich.

„Zur S 34 gibt es aktuell immer noch laufende Verfahren. Die Unabhängigkeit dieser Verfahren hat für uns oberste Priorität. Deshalb gilt es, jedenfalls die Entscheidungen der Gerichte abzuwarten“, heißt es aus dem Kabinett von Gewessler auf NÖN-Anfrage.

Schwer genug wird schon eine Mehrheit für den Initiativantrag im Gemeinderat. Die SPÖ hat sich stets für den Bau der S 34 ausgesprochen und tut das weiterhin. Die Sozialdemokratie stehe für seriöse, nachhaltige und umweltgerechte Verkehrspolitik, betont SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig. Jeder St. Pöltner erkenne, dass die Stadt eine Entlastung des Nadelöhrs der Südeinfahrt B 20 brauche.

„Wir wollen den tausenden Anrainern entlang der B 20, aber auch entlang der Ausweichrouten in den Wohngebieten eine Lebensqualität bieten, die den Ansprüchen von radikalen Straßengegnern entspricht“, so Ludwig. Alle Expertenstudien sagten eine Zunahme des Warenverkehrs mit Lkw vorher. „Mit der Westumfahrung kann auch der Rückbau der B 20 und der Ausweichrouten, wie im Generalverkehrskonzept vorgesehen, endlich stattfinden“, argumentiert Ludwig.

Eine Entlastung durch eine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung fordert auch ÖVP-Fraktionschef Florian Krumböck. Er sehe eine positive Entscheidung für die S 34 als prinzipiell erfreulich. „Bedingung dafür ist, dass die Landwirte Ersatzflächen in wirtschaftlich sinnvoller und hofnaher Erreichbarkeit zu fairen Preisen bekommen“, so Krumböck. Er fordert auch, dass der Bund Bürgermeister Matthias Stadler in die Pflicht nimmt, seine Versprechen für Ersatzflächen zu erfüllen.

Grüne hoffen auf Mehrheit durch ÖVP

Politische Unterstützung erhalten die Initiativen von NEOS und Grünen. „Wir brauchen dringend eine Notbremsung“, fordert Christina Engel-Unterberger von den Grünen. Die S34 sei aus der Zeit gefallen. Die Stadträtin verspricht im Kampf gegen die S 34 grünen Rückenwind beim Gespräch mit der Bundesministerin – und Parteikollegin – Gewessler. Schlussendlich brauche es aber beim parlamentarischen Beschluss gegen die S 34 vor allem die Stimmen der ÖVP.